Dopo 15 anni, gla1ve torna da un Counter-Strike competitivo

Uno dei giocatori Counter-Strike più esperti e decorati di tutti i tempi ha deciso di abbandonare e ritirarsi dal competitivo. Dopo il suo debutto nel 2010, quando Counter-Strike: Source era ancora il titolo preferito, Lukas "gla1ve" Rossander è giunto alla conclusione che è tempo di andare avanti dal gioco attivo e ha deciso di esplorare nuove opportunità.

Con innumerevoli trofei e vittorie in tornei alle spalle, oltre a quasi 2 milioni di dollari di premi in denaro, gla1ve ha dichiarato in un post su X di voler esplorare il mondo del diventare capo allenatore negli esport, il che significa che, anche se non parteciperà alle partite, sarà molto coinvolto nella scena.

"Credo davvero di avere qualcosa di straordinario da offrire in questo ruolo. La mia profonda comprensione del gioco, la recente esperienza come IGL in CS2 e una comprensione approfondita e aggiornata del meta mi danno un vantaggio unico. So esattamente come gestire la pressione sui palchi più grandi, e il mio approccio olistico - vedere ogni giocatore come un individuo invece di costringere tutti nella stessa cassa - è qualcosa che sono convinto sbloccherà il livello successivo per molti giocatori di talento."

Non si sa ancora dove gla1ve finirà per iniziare la sua carriera da allenatore, ma aggiunge che "non vedo l'ora di vedere cosa succederà dopo con te al mio fianco."

Durante tutta la sua carriera da giocatore, gla1ve ha giocato per diverse organizzazioni, con la sua migliore serie di risultati a Astralis, quando la squadra era la più dominante negli esport al mondo. Per il resto, servì con Heroic e ENCE, come organizzazioni di rilievo.