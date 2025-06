Dr. Stone Il creatore Boichi discute le differenze tra il design per manga e anime

HQ

Boichi, mangaka sudcoreano, si è seduto con un gruppo di giornalisti al Comicon Napoli, tra cui Gamereactor, per discutere del suo processo creativo dietro titoli iconici come Dr. Stone, Sun-Ken Rock o Super String: Marco Polo's Travel to Multiverse.

Boichi è stupito dalla crescita della popolarità di manga e anime in Occidente, ma lo trova come un fenomeno naturale, perché il suo obiettivo, e l'obiettivo di tutti gli artisti di manga, è quello di intrattenere un gran numero di persone. In effetti, ha indicato un manga BL (Boy's love) che aveva appena ricevuto in regalo (un sottogenere dei manga e degli anime giapponesi incentrato sulle relazioni omoerotiche tra personaggi maschili. "A seconda delle tue preferenze, puoi scegliere un titolo, puoi scegliere una serie manga".

Ha anche spiegato come è stato il processo tra la progettazione di manga e anime, e in particolare, nel caso di Dr. Stone, un tipo di manga shonen che ha illustrato nel 2017, che ha ottenuto un anime pubblicato quasi in sincronia.

"Nelle animazioni, ci sono caratteristiche che posso prendere dall'animazione e inserire nel manga. In questo modo, posso imparare dalle animazioni che realizzo e inserirle nel manga e discutere se posso cambiare la scena, a seconda di ciò che faccio nell'animazione", ha detto Boichi a Gamereactor.

