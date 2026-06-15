Dragon's Dogma 2 elimina le microtransazioni e riduce il prezzo del gioco base prima dell'espansione Dark Arisen

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Mentre molte persone adoravano Dragon's Dogma 2 al suo lancio, uno dei punti critici principali al gioco erano le sue microtransazioni. Pagare per la personalizzazione, per il viaggio rapido e per personalizzare i coloni sembrava un po' troppo per alcuni giocatori, ma ora, a due anni e poco dal lancio, Capcom sta abbandonando tutto questo.

Annunciato sui social media ufficiali del gioco, in preparazione all'uscita di Dragon's Dogma 2: Dark Arisen, tutti gli oggetti DLC elencati nell'immagine qui sotto saranno rimossi dai negozi. Se li hai già comprati, puoi ancora usarli, ma alla fine del mese saranno spariti per sempre.

Inoltre, anche la Deluxe Edition del gioco sarà eliminata, e la versione digitale standard avrà uno sconto permanente. Questo serve a rendere Dark Arisen il più accessibile possibile ai giocatori quando verrà lanciato più avanti nell'anno.