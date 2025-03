HQ

A maggio, forse il più grande evento di eSport porterà diversi titoli e innumerevoli squadre a Dallas, negli Stati Uniti, per il DreamHack Dallas. Il festival si svolgerà tra il 23 e il 25 maggio e, con l'avvicinarsi sempre di più, è stata confermata la lista completa dei tornei e il montepremi totale dell'evento.

Ci è stato detto che il DreamHack Dallas offrirà oltre 2 milioni di dollari in premi in denaro e che la maggior parte di questi sarà dedicata all'evento "Counter-Strike 2 ++, IEM Dallas, che vedrà la partecipazione delle migliori 16 squadre provenienti da tutto il mondo.

In aggiunta a questo, il Call of Duty League Major IV si svolgerà con un montepremi indeterminato, Brawl Stars ospiterà un campionato con $ 50.000 in palio, ESL Impact Season 7 vedrà le migliori squadre CS2 femminili combattere oltre $ 250.000, il Halo Championship Series parteciperà per un open in cui $ 150.000 sono in palio, World League di GeoGuessr presenterà un montepremi di $ 17.500 e, infine, BYOC LAN Party combinerà Marvel Rivals, Valorant, Fortnite e altro ancora, con oltre $ 8.000 in premi in denaro.

Il DreamHack Dallas si svolgerà presso la città Kay Bailey Hutchison Convention Center, con i biglietti ancora in vendita.