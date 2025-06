DreamHack ospiterà un evento LAN Counter-Strike 2 a novembre

HQ

Ci sono già così tanti Counter-Strike 2 tornei ed eventi che si svolgono in tutto il mondo ad un certo punto che può essere difficile tenerli d'occhio tutti. Le cose stanno per diventare un po' più complicate.

Diciamo questo perché ora DreamHack ha annunciato un torneo che ospiterà ad Atlanta questo novembre. È noto come Knockout, ed è un evento LAN da $ 10.000 in cui saranno presenti squadre da tutto il mondo che cercheranno non solo di accaparrarsi un premio in denaro, ma soprattutto anche la qualificazione diretta a ESL Pro League Season 23, che verrà consegnata al vincitore.

In totale, saranno presenti 32 squadre, ognuna delle quali è testa di serie in otto gironi da quattro squadre. Le prime due squadre di ogni girone durante la fase a gironi avanzano ai playoff a 16 squadre, che è un girone a eliminazione singola che eliminerà costantemente le squadre fino a quando non verrà incoronato un vincitore.

Chiunque può iscriversi all'evento, devi solo spendere i soldi per un biglietto di squadra per cinque persone (per $ 845) più anche il biglietto dell'autobus di accompagnamento ($ 69), e poi essere presente e pronto per l'azione quando si svolgerà tra il 31 ottobre e il 2 novembre al Georgia World Congress Center.