DreamLeague Stagione 29: Parivision sconfigge Aurora Gaming conquistando il trofeo

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Un altro vincitore è rimasto impresso nella storia della DreamLeague, poiché durante il fine settimana Parivision è riuscito a superare la concorrenza e alla fine a conquistare il trofeo della Stagione 29 per sé.

Questo successo è arrivato per mano di Aurora Gaming, che è stata sconfitta nella finale in modo combattuto 3-2, un risultato che ha visto Parivision tornare a casa non solo con un trofeo ma anche con 250.000 dollari di premi.

Questo si aggiunge anche al fatto che ora Parivision è da tenere d'occhio mentre ci avviciniamo a una stagione estiva intensa di competizioni Dota 2, dove BLAST Slam VII inizia oggi, seguito dal torneo di Esports World Cup a luglio, e poi anche da The International ad agosto, per cui Parivision non si è ancora qualificato...