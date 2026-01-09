DRX affronta cambiamenti di rosa dell'ultimo minuto Valorant mentre Flashback decide di ritirarsi

HQ

La stagione Valorant Champions Tour 2026 inizierà presto per la regione Pacific, poiché il torneo Kickoff nell'area è previsto per il 22 gennaio. Con questo a meno di due settimane di distanza, la squadra coreana DRX si trova in una situazione un po' sorprendente, poiché uno dei suoi giocatori di punta ha deciso di ritirarsi dagli esports.

In particolare, stiamo parlando di Cho "Flashback" Min-hyuk che ha deciso di ritirarsi e terminare il suo periodo con la squadra. Il motivo del pensionamento non viene menzionato direttamente, poiché tutto ciò che ci viene detto è che Flashback vuole "ricentrare la sua vita lontano dalla competizione Valorant."

Guardando a chi sta per colmare il vuoto lasciato nel roster, questa responsabilità ricade su Ahn "Hermes" Byeong-wook, che in precedenza ha giocato nel roster di FearX. Non è chiaro se questo cambiamento giocherà a favore di DRX, dato che la squadra ha recentemente raggiunto il picco chiudendo terza a Champions 2025.