DXRacer collabora con Valve per Counter-Strike 2 MESA Nomadic Masters Spring 2025

È quasi ora che si svolga l'evento Counter-Strike 2 MESA Nomadic Masters Spring 2025, poiché tra il 30 aprile e il 4 maggio, otto delle migliori squadre della seconda divisione degli eSport in tutta la regione UE-Asia si riuniranno per combattere per una fetta di un montepremi di $ 250.000. L'evento si svolgerà a Ulaanbaatar, in Mongolia, e le squadre che sono confermate per essere presenti includono; Heroic, BIG, B8, SAW, Tyloo, The Huns Esports, Chinggis Warriors e JiJieHao.

Poiché il torneo è quasi arrivato, è stato confermato che DXRacer collaborerà con Valve per il torneo, e ospiterà anche un giveaway su Instagram in cui i fan possono essere in corsa per un Martian Series Champion Signature Chair che offre un cuscino magnetico per la testa in memory foam, uno schienale regolabile elettricamente, un supporto lombare airbag intelligente, e persino braccioli 4D con piani sostituibili.

Parlando della collaborazione con Valve per il MESA Nomadic Masters Spring 2025, un portavoce di DXRacer ha dichiarato: "La nostra partnership con MESA va oltre la sponsorizzazione. Si tratta di lavorare direttamente con i giocatori per creare strumenti che migliorino davvero la loro esperienza competitiva".

