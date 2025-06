È in arrivo un nuovo aggiornamento per Cyberpunk 2077 Nuove missioni secondarie e più contenuti sono in arrivo gratuitamente su Cyberpunk 2077.

HQ La maggior parte di noi probabilmente ha pensato che il CD Project Red sembrava finito con Cyberpunk 2077 dopo aver rilasciato la patch 2.0 e l'espansione Phantom Liberty. Ora Marcin Momot, Global Community Director di CD Project Red, ha pubblicato un post sui social media che suggerisce chiaramente il contrario. In altre parole, la patch 2.3 è in arrivo e su X Momot ha scritto: Inizieremo a svelare il problema in prossimità dell'uscita della patch 2.3 (questo è il suo nome), quindi per ora chiediamo un po' più di pazienza. Lascia che la squadra cucini Quindi i dettagli esatti del suo contenuto sono finora segreti, ma secondo Momot, di più saranno rivelati a breve. E il fatto che siano ancora disposti a migliorare Cyberpunk 2077 è notevole, per non dire altro, data tutta l'attenzione che viene ora posta su The Witcher 4 e Project Orion. Cosa speri di vedere nella prossima patch?