È stata rivelata la lista completa delle squadre per il PUBG Global Series Circuit 2

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È quasi ora che il mondo competitivo PUBG: Battlegrounds si espanda ulteriormente con il ritorno dell'azione della PUBG Global Series. Il secondo circuito della PGS inizierà presto, includendo gli eventi PGS 4, 5 e 6, con il primo che inizierà il 20 maggio.

Con il torneo all'orizzonte, ora sono state annunciate le 24 squadre confermate per il circuito, inclusa la loro suddivisione nei tre rispettivi gruppi. Prima di toccare questo argomento, vale la pena notare che PGS 4, 5 e 6 si svolgeranno settimanalmente a partire dal 20 maggio, il che significa che il sesto evento inizierà il 4 giugno e terminerà il 7 giugno, con l'azione di tutti e tre i tornei che si terrà a Seoul, Corea del Sud.

Squadre e gruppi del PGS Circuit 2:

Gruppo A:



Virtus.pro



Natus Vincere



JD Gaming



Team Liquid



Team Vitality



Furia



I Sacrificabili



S2G Esports



Gruppo B:



eArena



Procione Pazzo



Strada di Petrichor



DN SOOPers



Theerathon Five



Gen.G Esports



Finhay Cerberus



Falcons



Gruppo C: