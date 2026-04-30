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PUBG: Battlegrounds
È stata rivelata la lista completa delle squadre per il PUBG Global Series Circuit 2
24 squadre saranno presenti per PGS 4-6, con il primo evento che inizierà il 20 maggio.
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È quasi ora che il mondo competitivo PUBG: Battlegrounds si espanda ulteriormente con il ritorno dell'azione della PUBG Global Series. Il secondo circuito della PGS inizierà presto, includendo gli eventi PGS 4, 5 e 6, con il primo che inizierà il 20 maggio.
Con il torneo all'orizzonte, ora sono state annunciate le 24 squadre confermate per il circuito, inclusa la loro suddivisione nei tre rispettivi gruppi. Prima di toccare questo argomento, vale la pena notare che PGS 4, 5 e 6 si svolgeranno settimanalmente a partire dal 20 maggio, il che significa che il sesto evento inizierà il 4 giugno e terminerà il 7 giugno, con l'azione di tutti e tre i tornei che si terrà a Seoul, Corea del Sud.
Squadre e gruppi del PGS Circuit 2:
Gruppo A:
- Virtus.pro
- Natus Vincere
- JD Gaming
- Team Liquid
- Team Vitality
- Furia
- I Sacrificabili
- S2G Esports
Gruppo B:
- eArena
- Procione Pazzo
- Strada di Petrichor
- DN SOOPers
- Theerathon Five
- Gen.G Esports
- Finhay Cerberus
- Falcons
Gruppo C:
- T1
- 17Gaming
- Prodotto in Thailandia
- La leggenda di chiunque
- Menti Contorte
- Quattro Uomini Arrabbiati
- Cambia il gioco
- Pieno senso