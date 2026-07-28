EA Sports Il Campionato Mondiale FC Pro Mobile si terrà in Corea del Sud a ottobre

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I paesi ufficiali ospitanti, le città, le sedi e le date per i playoff di metà stagione e il Campionato Mondiale di EA Sports FC Pro Mobile sono stati ora confermati. Entrambi gli eventi porteranno l'azione in Asia, con Thailandia e Corea del Sud nominate come paesi ospitanti.

Per i Playoff di metà stagione, questo si terrà già dal 6 al 9 agosto, con l'azione prevista per lo Studio di Post-Produzione Kantana a Bangkok. Questo sarà il torneo in cui verrà determinato il primo detentore del titolo internazionale per EA Sports FC Mobile e verranno distribuiti 100.000 dollari in premi.

Successivamente, il Campionato Mondiale tornerà in Asia dal 19 al 25 ottobre per una serie di eventi presenti al Dongdaemun Design Plaza Showroom di Seoul. Ulteriori informazioni sui piani (inclusi i biglietti) per questo evento saranno condivise in futuro, ma sappiamo che saranno in palio 250.000 dollari, così come il primo trofeo del Campionato Mondiale FC Pro Mobile.

Per quanto riguarda i prossimi Playoff di metà stagione, sono stati rivelati i 24 giocatori qualificati, con i seguenti che saranno presenti.