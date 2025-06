Ecco il programma dei gironiRainbow Six: Siege X della fase 1 della Europe MENA League

HQ

Ora che Rainbow Six: Siege X è arrivato, è finalmente giunto il momento di iniziare davvero la stagione competitiva 2025/26 per il gioco. A partire dalla prossima settimana, il Europe MENA League inizierà la sua prima fase della stagione, un torneo che inizierà con una fase a gironi, prima di ospitare un girone di playoff nelle sue ultime fasi. Con il torneo che inizierà il 16 giugno e durerà fino al 23 luglio, è stato rivelato l'intero programma della fase a gironi (che termina il 9 luglio).

Puoi vedere l'elenco completo degli abbinamenti promessi di seguito, con ogni squadra che gioca ogni singola giornata, costituendo nove turni di azione per seminare e organizzare correttamente la sezione dei playoff che dura le ultime due settimane e vedrà l'incoronazione di un vincitore.

In totale, ci saranno €125.000 in palio in questa fase, con un totale di cinque slot per il prossimo evento internazionale Esports World Cup da $2 milioni in palio.