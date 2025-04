Ecco il tabellone completo di Overwatch 2 Champions Clash

HQ

Anche se conoscevamo i vincitori di molti dei Stage 1 tornei regionali per il 2025 Overwatch 2 Champions Series a marzo, il dipartimento cinese era qualcosa di cui eravamo ancora all'oscuro, a causa dell'azione che si concludeva all'inizio di aprile. Come avrete intuito, questo è successo, il che significa che ora conosciamo le otto squadre partecipanti per il Champions Clash e allo stesso modo come appare il tabellone per l'evento.

Per cominciare, ecco le otto organizzazioni qualificate:



Virtus.pro - EMEA



Al Qadsiah - EMEA



NTMR - America del Nord



Spacestation Gaming - Nord America



Squadra Falcons - Asia



Procione pazzo - Asia



Ancora una volta - Cina



Team CC - Cina



Per quanto riguarda il tabellone, le partite di apertura possono essere viste di seguito e il tabellone completo può essere visto nell'immagine sottostante. Il Champions Clash inizia il 18 aprile e dura fino al 20, con il torneo dal vivo che si svolge a Hangzhou, in Cina.