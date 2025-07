Ecco la classifica attuale per la fase a gironi del torneo della Coppa del Mondo di Esports Dota 2

HQ

Il torneo Dota 2 al Esports World Cup è in realtà uno dei più grandi del festival, poiché 16 squadre sono presenti e combattono per una fetta di una torta da $ 3 milioni. È in corso ma durerà per un periodo di tempo considerevole, terminando infine il 19 luglio, ma abbiamo già alcune trame interessanti da raccontare.

Con l'avanzare della fase a gironi, stiamo avendo un buon assaggio di chi avanzerà ai playoff e chi entrerà nella fase eliminatoria. Finora, è un evento abbastanza equilibrato, con solo tre squadre che sembrano andare in un modo o nell'altro.

Nel Gruppo A e nel Gruppo B, ogni squadra ha già pareggiato una partita e ha vinto una partita o ne ha persa una, il che significa che potrebbe succedere di tutto alle otto squadre di quelle divisioni. Il Gruppo C è simile, tranne per il fatto che una squadra ha perso tutte le partite che ha giocato, rendendo molto probabile che Virtus.pro entri nella fase eliminatoria. Il Gruppo D è il taglio più netto del gruppo, poiché Team Liquid sono finora imbattuti e molto probabilmente timbreranno un biglietto per i playoff, mentre Shopify Rebellion sembrerà unirsi a V.P nella fase eliminatoria grazie alla sua serie senza vittorie finora.

La fase a gironi continua oggi e si conclude domani, in cui sapremo come sta prendendo forma il tabellone delle eliminazioni e dei playoff.