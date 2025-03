Ecco le partite di apertura del Rocket League Championship Series Birmingham Major

HQ

Questo fine settimana, o da domani per l'esattezza, i fan del competitivo Rocket League potranno crogiolarsi e godersi un altro importante torneo internazionale. Questo vedrà le migliori squadre e giocatori dirigersi verso la città britannica di Birmingham per un grande evento in cui 16 delle migliori squadre competono per una fetta di un montepremi di $ 351.000. Con l'inizio dell'azione di domani, puoi trovare la lista di apertura delle partite di seguito, così come il formato del torneo.

Per iniziare, la lista completa delle partite per il 27 marzo è la seguente:



Furia contro Helfie Chiefs alle 14:00 GMT / 16:00 CET



Esports FUT contro Geekay Esports alle 14:00 GMT / 16:00 CET



NRG Esports contro Gen.G Mobil 1 Racing alle 15:00 GMT / 16:00 CET



Wildcard contro Karmine Corp alle 15:00 GMT/ 16:00 CET



Twisted Minds contro Team Vitality alle 16:00 GMT/17:00 CET



Team Secret contro Team Falcons alle 16:00 GMT/17:00 CET



Complexity Gaming vs. Dignitas alle 17:00 GMT/18:00 CET



Gli Ultimates contro la luminosità alle 17:00 GMT/18:00 CET



Come per il resto del torneo, dopo queste partite ci sarà un'altra serie di azioni del Turno alla Svizzera il 28 marzo, prima che le squadre qualificate e le squadre a rischio di eliminazione si affrontino nei gironi inferiore e superiore il 29 marzo, e tutte in vista dei quarti, semifinali e gran finale domenica 30 marzo.

Poiché alcune delle squadre presenti non sono presenti nelle partite del giorno di apertura, dai un'occhiata all'elenco completo delle squadre in gara nell'immagine qui sotto.