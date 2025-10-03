Ecco le sedi dei principali tornei del Valorant Champions Tour 2026

HQ

Mentre ci avviciniamo sempre di più alla fine della stagione 2025 per il Valorant Champions Tour, naturalmente l'attenzione si sta spostando sulla stagione 2026 e su ciò che Riot Games ha pianificato su quel fronte. Per impostare la scena, lo sviluppatore ha ora rivelato le località e le città ospitanti per i tre principali eventi della prossima stagione, vale a dire i due internazionali Masters e il premier Champions.

Il primo evento dell'anno sarà un torneo Masters che si svolgerà a Santiago, in Cile. Non abbiamo una data per il torneo, ma almeno sappiamo che il Sud America sarà la prima meta del viaggio internazionale.

Il prossimo sarà un viaggio nel Regno Unito per il secondo Masters della stagione, che è previsto a Londra. Ancora una volta, non abbiamo ancora una data per andare avanti, ma è bene notare che i nostri numerosi lettori europei avranno un torneo locale a cui possono partecipare.

E infine, il primo torneo Champions. Questo lascerà l'Europa, dove l'evento del 2025 è attualmente in corso a Parigi, in Francia, per affollare invece la città cinese di Shanghai. Non sono indicate date, ma a giudicare dal calendario tradizionale, sarebbe lecito supporre che ogni torneo si svolgerà intorno a queste date: