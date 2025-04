Ecco le squadre che partecipano alla PUBG Nations Cup 2025

HQ

Si scopre che l'apparizione di PUBG: Battleground al Esports World Cup in estate non sarà l'unico torneo importante previsto per il gioco durante quella stagione. Ora è stato affermato che il Nations Cup tornerà presto, alla fine di luglio e con l'azione che si terrà al Olympic Handball Gymnasium a Seoul, Corea del Sud.

Con l'avvicinarsi di ciò, sono stati annunciati i 24 paesi che presenteranno una squadra, il che significa che conosciamo le varie nazioni che saranno rappresentate nell'evento di quest'anno.

Dopo la vittoria della Corea del Sud nell'evento dello scorso anno e ora il titolo di campione in carica, le altre 23 nazioni sono le seguenti:



Argentina



Australia



Brasile



Canada



Cina



Taipei cinese



Danimarca



Francia



Germania



India



Indonesia



Giappone



Malaysia



Norvegia



Filippine



Polonia



Spagna



Svezia



Thailandia



Turchia



Regno Unito



Stati Uniti d'America



Vietnam



Con l'azione che si svolgerà in un periodo di tre giorni, mentre siamo ancora in attesa di conferma, un'ipotesi ragionevole è che il Nations Cup avverrà tra il 25 e il 27 luglio.