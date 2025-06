Ecco le squadre dell'anno della Call of Duty League 2025

HQ

Ora che il Call of Duty League Championship Weekend è iniziato, è il momento di incontrare i giocatori che sono stati incoronati il meglio del meglio per questa stagione. I Teams of the Year sono stati rilasciati e non sorprende che le due organizzazioni più dominanti siano in cima alla classifica. Le stelle Atlanta Faze e Los Angeles Thieves costituiscono la maggior parte del taglio, anche se ci sono anche alcune sorprese.

I First Team of the Year composti dai migliori della stagione includono quanto segue:



McArthur "Cellium" Jovel - Atlanta Faze



Chris "Simp" Lehr - Atlanta Faze



Thomas "Scrap" Ernst - Ladri di Los Angeles



Paco "HyDra" Rusiewiez - Ladri di Los Angeles



Il Second Team of the Year include invece questi giocatori:



Tyler "aBeZy" Pharris - Atlanta Faze



Zack "Drazah" Jordan - Atlanta Faze



Joseph "JoeDeceives" Romero - Toronto Ultra



David "RenKoR" Isern - Eretici di Miami



Pensi che queste squadre abbiano senso o c'è un giocatore che è stato snobbato?