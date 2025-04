Ecco le squadre invitate a Dota 2 BLAST Slam III

HQ

Il prossimo grande torneo Dota 2 BLAST Slam è quasi arrivato, poiché BLAST Slam III si svolgerà tra il 5 e l'11 maggio e vedrà la partecipazione di 10 squadre, ognuna delle quali lotterà per una parte di un montepremi di $ 1 milione. L'evento si terrà a Copenaghen, in Danimarca, e ora che manca circa un mese, BLAST ha rivelato le 10 squadre invitate.

La scaletta include Team Liquid, Tundra Esports, Team Falcons, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Aurora, Parivision, BetBoom Team, Team Spirit, Tidebound.

Per quanto riguarda il formato, il torneo prenderà il via con una fase a gironi in cui le 10 squadre saranno teste di serie in due gruppi da cinque. Da qui, le vincitrici di ogni girone otterranno la qualificazione diretta alle semifinali dei playoff, la seconda classificata avanzerà ai quarti di finale, la terza classificata otterrà un posto al secondo turno e la quarta e la quinta classificata atterreranno al primo turno, dove dovranno affrontare una minaccia di eliminazione immediata.