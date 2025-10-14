Ecco l'inno dei Mondiali del 2025 League of Legends

HQ

È di nuovo quel periodo dell'anno in cui possiamo guardare e ascoltare la colonna sonora che definirà il League of Legends World Championship. Dopo che Linkin Park è l'artista che ha dato vita al brano del 2024, l'evento del 2025 ha l'artista cinese noto come G.E.M. come interprete accreditato, il tutto per un brano noto come Sacrifice.

È stato scritto da Alex Seaver di Mako e Sebastien Najand, con Seaver che è anche l'autore dei testi e il produttore. Il brano è stato mixato da Tony Maserati e masterizzato da Mike Bozzi a Bernie Grundman Studios, e tutto sotto gli occhi del produttore esecutivo di Riot Games.

Puoi vedere la traccia e il suo video musicale animato qui sotto, il tutto prima di Worlds 2025 a partire da oggi (14 ottobre) e fino al 9 novembre.