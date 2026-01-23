Ecco tutte le auto rivelate finora in Forza Horizon 6
Ci sono stati promessi 550 torque monster al lancio, che in realtà è tra meno di quattro mesi.
L'hype intorno a Forza Horizon 6 è schizzato alle stelle quando è stato annunciato poco più di un mese fa ai The Game Awards. Il motivo non era solo che si tratta del seguito di un gioco di enorme successo, ma anche che questo capitolo sarà ambientato in Giappone - qualcosa che i fan desiderano da oltre dieci anni.
Ieri è stato confermato che il 19 maggio è la data di uscita per PC e Xbox Series S/X (ci sarà anche una Premium Edition che ti darà un vantaggio di quattro giorni), e più avanti quest'anno sarà disponibile anche per PlayStation 5. Già al lancio, sono state promesse 550 auto e ora Playground Games ha presentato il primo lotto tramite il sito ufficiale della serie. Sono ordinati in ordine alfabetico, e li trovi tutti qui sotto:
Tutte le auto finora rivelate in Forza Horizon 6:
- Acura NSX Type S 2022
- Acura Integra A-Spec 2023
- 1990 Alfa Romeo SE 048SP (Italian Passion Car Pack)
- 2021 Alfa Romeo Giulia GTAm (Italian Passion Car Pack)
- Ariel Atom 500 V8 2013
- 2016 Ariel Nomad
- Aston Martin Valhalla Concept Car 2019
- Aston Martin Valkyrie 2023
- Autozam AZ-1 1993
- BMW M3 1988
- BMW M2 Coupé da Competizione 2020
- Can-Am Maverick X RS Turbo R 2018
- Ferrari 275 GTB4 Spider 1967 (Pacchetto Passione Italiana)
- Ferrari J50S1 2017 (Bonus preordine)
- Ferrari FXX-K Evo 2018
- Ferrari 488 Pista 2019
- Ferrari F80R 2025 (Pacchetto Passione Italiana)
- Toyota Supra MkIV Formula Drift #34 1995
- Toyota GR Supra Formula Drift #151 2020
- Formula Drift #64 Forsberg Racing Nissan Z 2023
- Holden Torana A9X 1977
- Honda City E II 1984
- Honda #19 CRX WTAC (Pacchetto auto Time Attack) 1990
- Honda Beat 1991
- 1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC (Time Attack Car Pack)
- Honda NSX-R 1992
- Honda Acty 1994
- Honda Civic Type R 1997
- Honda #33 Integra WTAC (Time Attack Car Pack 2001)
- Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC (Time Attack Car Pack 2004)
- Honda e 2022
- Honda Civic Type R 2023
- HSV GEN-F GTS 2014
- Hyundai i20 N 2021
- Hyundai IONIQ 5 N 2023
- Koenigsegg Jesko 2020
- Lamborghini Urus 2019
- Lamborghini Essenza SCV12 2020
- Lamborghini Huracán STO 2020
- Lamborghini Huracán Sterrato 2022
- Lamborghini Huracán Tecnica 2022
- Lancia Delta S4 del 1986
- Lexus LFA 2010
- Lexus LFA Forza Edition 2010
- Zaffiro Lucido 2024
- Maserati MC20 2022
- Mazda RX-3 Forza Edition 1973
- Mazda MX-5 Miata Forza Edition 1994
- Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé 1987
- 1971 Meyers Manx
- MINI John Cooper Works GP 2021
- 1990 Mitsubishi #269 che attacca il Clock Racing Minicab Time Attack (Time Attack Car Pack)
- 1995 Mitsubishi Montero supera i 2800 TD
- Mitsubishi Montero Evolution 1997
- Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition 2001
- Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR 2004
- Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack 2005
- Nissan Fairlady Z 432 del 1969
- Nissan Skyline 2000GT-R del 1971
- Nissan Skyline H/T 2000GT-R 1973
- Nissan PAO 1989
- Nissan S-Cargo Forza Edition 1989
- Nissan Skyline GT-R 1992
- Nissan #32 Skyline 'Xtreme GTR' (Pacchetto auto time attack 1993)
- Nissan 240SX 1993
- Nissan Silvia K's 1994
- Nissan Stagea RS Four V 1997
- Nissan Silvia K's Aero 1998
- Nissan #36 Silvia WTAC (Time Attack Car Pack 2000)
- Nissan Silvia Spec-R 2002
- Nissan GT-R NISMO 2024
- Nissan Z NISMO 2024
- 2021 Pagani Huayra R
- Peugeot 205 Turbo 16 1984
- Polaris RZR Pro XP Ultimate 2021
- Porsche 911 Carrera RS del 1973
- Porsche 911 GT1 Strassenversion 1997
- Porsche 911 Carrera S 2019
- Porsche 911 GT3 RS 2023
- 2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck
- SIERRA Cars 700R 2021
- Toyota Sports 800 del 1965
- Toyota 2000GT 1969
- Toyota Sprinter Trueno GT Apex 1985
- Toyota Celica GT-Four RC ST185 1992
- Toyota J&J Motorsport Supra WTAC 1995 (Pacchetto auto Time Attack)
- Toyota Chaser 2.5 Tourer V 1997
- Toyota Soarer 2.5 GT-T 1997
- Toyota Supra RZ 1998
- Toyota GR Yaris 2021
- Toyota GR86 2022
- Toyota Land Cruiser 2025
- Toyota GR GT Prototipo 2025
- 2013 Wuling Sunshine S
Vedi qualche preferito - e cosa più importante, hai un preferito che speri venga incluso nel gioco e che non è ancora stato presentato?