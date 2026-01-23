Ecco tutte le auto rivelate finora in Forza Horizon 6

HQ

L'hype intorno a Forza Horizon 6 è schizzato alle stelle quando è stato annunciato poco più di un mese fa ai The Game Awards. Il motivo non era solo che si tratta del seguito di un gioco di enorme successo, ma anche che questo capitolo sarà ambientato in Giappone - qualcosa che i fan desiderano da oltre dieci anni.

Ieri è stato confermato che il 19 maggio è la data di uscita per PC e Xbox Series S/X (ci sarà anche una Premium Edition che ti darà un vantaggio di quattro giorni), e più avanti quest'anno sarà disponibile anche per PlayStation 5. Già al lancio, sono state promesse 550 auto e ora Playground Games ha presentato il primo lotto tramite il sito ufficiale della serie. Sono ordinati in ordine alfabetico, e li trovi tutti qui sotto:

Tutte le auto finora rivelate in Forza Horizon 6:



Acura NSX Type S 2022



Acura Integra A-Spec 2023



1990 Alfa Romeo SE 048SP (Italian Passion Car Pack)



2021 Alfa Romeo Giulia GTAm (Italian Passion Car Pack)



Ariel Atom 500 V8 2013



2016 Ariel Nomad



Aston Martin Valhalla Concept Car 2019



Aston Martin Valkyrie 2023



Autozam AZ-1 1993





BMW M3 1988



BMW M2 Coupé da Competizione 2020





Can-Am Maverick X RS Turbo R 2018





Ferrari 275 GTB4 Spider 1967 (Pacchetto Passione Italiana)



Ferrari J50S1 2017 (Bonus preordine)



Ferrari FXX-K Evo 2018



Ferrari 488 Pista 2019



Ferrari F80R 2025 (Pacchetto Passione Italiana)



Toyota Supra MkIV Formula Drift #34 1995



Toyota GR Supra Formula Drift #151 2020



Formula Drift #64 Forsberg Racing Nissan Z 2023





Holden Torana A9X 1977



Honda City E II 1984



Honda #19 CRX WTAC (Pacchetto auto Time Attack) 1990



Honda Beat 1991



1992 Honda #21 Hardrace/JDMYard Civic WTAC (Time Attack Car Pack)



Honda NSX-R 1992



Honda Acty 1994



Honda Civic Type R 1997



Honda #33 Integra WTAC (Time Attack Car Pack 2001)



Honda #52 Evasive Motorsports S2000 WTAC (Time Attack Car Pack 2004)



Honda e 2022



Honda Civic Type R 2023



HSV GEN-F GTS 2014



Hyundai i20 N 2021



Hyundai IONIQ 5 N 2023





Koenigsegg Jesko 2020





Lamborghini Urus 2019



Lamborghini Essenza SCV12 2020



Lamborghini Huracán STO 2020



Lamborghini Huracán Sterrato 2022



Lamborghini Huracán Tecnica 2022



Lancia Delta S4 del 1986



Lexus LFA 2010



Lexus LFA Forza Edition 2010



Zaffiro Lucido 2024





Maserati MC20 2022



Mazda RX-3 Forza Edition 1973



Mazda MX-5 Miata Forza Edition 1994



Mercedes-Benz AMG Hammer Coupé 1987



1971 Meyers Manx



MINI John Cooper Works GP 2021



1990 Mitsubishi #269 che attacca il Clock Racing Minicab Time Attack (Time Attack Car Pack)



1995 Mitsubishi Montero supera i 2800 TD



Mitsubishi Montero Evolution 1997



Mitsubishi Lancer Evolution VI GSR TM Edition 2001



Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR 2004



Mitsubishi #1 Sierra Sierra Enterprises Lancer Evolution Time Attack 2005





Nissan Fairlady Z 432 del 1969



Nissan Skyline 2000GT-R del 1971



Nissan Skyline H/T 2000GT-R 1973



Nissan PAO 1989



Nissan S-Cargo Forza Edition 1989



Nissan Skyline GT-R 1992



Nissan #32 Skyline 'Xtreme GTR' (Pacchetto auto time attack 1993)



Nissan 240SX 1993



Nissan Silvia K's 1994



Nissan Stagea RS Four V 1997



Nissan Silvia K's Aero 1998



Nissan #36 Silvia WTAC (Time Attack Car Pack 2000)



Nissan Silvia Spec-R 2002



Nissan GT-R NISMO 2024



Nissan Z NISMO 2024





2021 Pagani Huayra R



Peugeot 205 Turbo 16 1984



Polaris RZR Pro XP Ultimate 2021



Porsche 911 Carrera RS del 1973



Porsche 911 GT1 Strassenversion 1997



Porsche 911 Carrera S 2019



Porsche 911 GT3 RS 2023





2021 RJ Anderson #37 Polaris RZR Pro 4 Truck





SIERRA Cars 700R 2021





Toyota Sports 800 del 1965



Toyota 2000GT 1969



Toyota Sprinter Trueno GT Apex 1985



Toyota Celica GT-Four RC ST185 1992



Toyota J&J Motorsport Supra WTAC 1995 (Pacchetto auto Time Attack)



Toyota Chaser 2.5 Tourer V 1997



Toyota Soarer 2.5 GT-T 1997



Toyota Supra RZ 1998



Toyota GR Yaris 2021



Toyota GR86 2022



Toyota Land Cruiser 2025



Toyota GR GT Prototipo 2025





2013 Wuling Sunshine S



Vedi qualche preferito - e cosa più importante, hai un preferito che speri venga incluso nel gioco e che non è ancora stato presentato?