Forza Horizon 6 annunciato e si svolgerà in Giappone

Dimenticate Halo e Gears of War, pochi giochi sono più grandi per Xbox Game Studios di Forza Horizon, che ha raggiunto oltre 45 milioni di giocatori questa primavera, anche prima del lancio su PlayStation 5. Da allora, ha venduto abbastanza copie sulla console di Sony da diventare il titolo più venduto del formato del 2025.

Tuttavia, è in circolazione da quattro anni e si potrebbe pensare che sia giunto il momento di un sequel. E... Microsoft sembra essere d'accordo, dato che ha appena concluso la sua trasmissione Xbox Tokyo Game Show 2025 annunciando Forza Horizon 6. E opportunamente, considerando dove si svolgerà lo spettacolo, sarà ambientato in Giappone.

Non abbiamo ricevuto alcun dettaglio, ma il capo di Microsoft Studios, Matt Booty, ci assicura che sia Playground Games che Turn 10 hanno "riversato i loro cuori in Forza Horizon 6, dando vita al Giappone come mai prima d'ora". Booty ha anche rivelato che il Giappone è il luogo che la maggior parte dei fan di Forza ha chiesto sin dall'uscita del primo gioco. E ora è quasi ora.

Forza Horizon 6 uscirà nel 2026 e il comunicato stampa afferma che "verrà lanciato prima su console Xbox Series S/X e PC". Maggiori informazioni verranno fornite in un secondo momento.