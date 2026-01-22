Forza Horizon 6 Developer_Direct riassunto: Tutti i dettagli chiave della presentazione di oggi

HQ

Il Developer_Direct è in corso ma il Forza Horizon 6 ha appena dato il via a tutto. Con una marea di informazioni condivise da Playground Games, abbiamo raccolto tutti i dettagli chiave in questo unico testo pratico.

Non abbiamo mai avuto dubbi che Playground Games non si sarebbe impilato Forza Horizon 6 con una vasta gamma di auto, ma ora abbiamo imparato quante auto saranno disponibili da sbloccare e utilizzare. Al lancio, i giocatori possono aspettarsi di collezionare fino a 550 veicoli, e tra tutti questi, quale è l'auto che Playground ha scelto come opzione poster e copertina, vi chiedete? Il GR GT Prototype (con il Toyota Land Cruiser che ha ricevuto anche un po' di attenzione), un'opzione adatta per il mondo aperto giapponese.

Oltre alle varie auto presentate, Playground ha usato il Direct per condividere francamente troppi dettagli sul gioco. Per prima cosa, sappiamo che il Giappone sarà un luogo molto vario e vario, con campi aperti, stranieri montani mozzafiato e la vivace metropoli di Tokyo, che si dice sia cinque volte più grande di qualsiasi città Playground che ha reso un Forza Horizon gioco finora e che presenta anche quartieri specifici.

Guardando il gameplay, è molto tradizionale Forza Horizon in cui i giocatori iniziano dal basso e devono sbloccare diversi braccialetti man mano che salgono nei livelli del Horizon Festival. Ci saranno eventi Showcase al grande salto tra i livelli ancora una volta e persino nuove sfide Rush che offrono anche azione simile a un percorso a ostacoli. La differenza principale è che non sei un pilota in Giappone che cerca di conquistare l'evento Horizon; Sei solo un turista e questo significa dover superare le qualificazioni per arrivare al festival principale all'inizio. Se pensi che tutto questo ti sembri molto da tenere traccia, Playground ha presentato una nuova meccanica Journal che monitora meglio la tua progressione e altrimenti "aggiunge un nuovo livello di valore all'esplorazione in Forza Horizon 6 ".

Oltre a spendere i tuoi crediti guadagnati con fatica per auto e trovare una marea di collezionabili da raccogliere nel mondo aperto, l'altra caratteristica rimessa è la possibilità di acquistare, con otto opzioni disponibili sulla mappa. Tuttavia, a soddisfare questo aspetto c'è The Estate, una nuova proprietà che offre elementi profondamente personalizzabili e un luogo dove costruire a piacimento a costo della valuta. Sembra più un elemento di simulazione di vita che non è stato molto esplorato nella serie prima.

Uno degli elementi chiave della cultura automobilistica giapponese sono anche i meeting automobilistici, e questo sarà offerto anche in Forza Horizon 6. Potrai unirti a tantissimi altri giocatori e mostrare la tua auto unica, scaricare nuove verniciature epiche e persino acquistare un'auto che potrebbe piacere a loro.

Infine, la data di uscita (che conosciamo da tempo) è stata confermata per il 19 maggio su PC e Xbox Series X/S, con PS5 in arrivo più avanti nel 2026. A partire dal 15 maggio ci sarà l'offerta di Early Access già riportata per i proprietari Premium Edition.