eChampions League Il 2026 inizia domani, ecco tutte le date che vale la pena conoscere

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I tifosi di football sapranno che questo periodo dell'anno è frenetico in cui tutto è in gioco. Le leghe regionali si concludono e anche i tornei principali si concludono, e questo vale anche per il mondo competitivo di EA Sports FC.

Da domani inizierà la tanto attesa eChampions League e vedrà i migliori giocatori rappresentare le squadre più grandi, in una serie di eventi che si terranno online e in presenza a Manchester, Inghilterra, per il turno a eliminazione diretta e poi a Budapest, Ungheria, per la fase finale, che per caso si trova nella stessa città delle finali del grande evento calcistico che si terrà il 30 maggio. e vedrà l'Arsenal affrontare il PSG.

A tal fine, potresti essere curioso delle date e dei piani per l'eChampions League di quest'anno e, in tal caso, puoi trovare tutte le informazioni chiave qui sotto.



Fase di campionato (15-16 maggio) - Manchester, Inghilterra



Eliminazioni dirette (17 maggio) - Manchester, Inghilterra



Finali (27 maggio) - Budapest, Ungheria



Guarderai la eChampions League?