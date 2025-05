Embark annuncia The Finals Major 2025, pronto per il DreamHack di Stoccolma

HQ

Embark Studios, lo sviluppatore svedese e creatore di The Finals, ha annunciato un enorme torneo alla fine dell'anno. L'evento, che si svolgerà a DreamHack Stockholm tra il 28 e il 29 novembre, sarà noto come The Major 2025 e vedrà la partecipazione delle migliori The Finals squadre di tutto il mondo che si sfideranno per una parte di un montepremi di $ 100.000.

Nel post di annuncio, ci viene detto che 16 squadre parteciperanno all'evento svedese e che le qualificazioni inizieranno già a settembre. Questi saranno aperti a tutti e elimineranno i migliori da EMEA, NA e APAC, con le migliori squadre che avanzeranno alle qualificazioni chiuse, che saranno trasmesse in diretta e determineranno i 16 roster che si aggiudicheranno un posto all'evento fisico di novembre.

Ulteriori informazioni sono state ancora condivise, ma ci è stato detto di aspettarci ulteriori notizie man mano che ci avviciniamo sempre di più a settembre.