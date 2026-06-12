EMEA Masters Primavera 2026: Here sono gli appuntamenti delle quattro restanti partite della fase a gironi

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IlLeague of Legends torneo EMEA Masters Spring 2026 è in pieno svolgimento, con l'evento di seconda divisione ormai vicino alla conclusione della fase a gironi. Mancano solo quattro partite prima che tutti gli occhi si rivolgano ai playoff e, a tal fine, potresti essere curioso di sapere quali otto squadre rimangono e come saranno le partite.

Per cominciare, sappiamo per certo, grazie alla vittoria nella squadra dei vincitori dei rispettivi tabelloni, che UCAM Esports Club, Los Heretics, Galions e Solary hanno già ottenuto il loro biglietto per i playoff, ma per quanto riguarda i quattro posti finali, questi andranno i vincitori delle partite qui sotto.

Calendario EMEA Masters Primavera 2026 12 giugno:



Misa Esports vs. E WIE EINFACH alle 16:00 BST/17:00 CEST



G2 Nord vs. WLGaming alle 16:00 BST/17:00 CEST



Forsaken vs. Karmine Corp Blue alle 19:00 BST/20:00 CEST



Eintracht Spandau vs. Anubis Gaming alle 19:00 BST/20:00 CEST



Una volta terminate queste partite, il tabellone dei playoff sarà classificato, con il torneo che si concluderà il 15 giugno, il che significa che ci saranno sparaggi tra il 13 e il 15 giugno.