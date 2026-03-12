ENCE annuncia l'intenzione di rifocalizzarsi sul talento finlandese e si separa dal suo attuale team Counter-Strike 2

HQ

In una sorprendente svolta degli eventi, l'organizzazione esports ENCE ha annunciato che si sta allontanando dall'attenzione più internazionale e cercherà invece di mettere in evidenza giocatori e talenti della sua regione d'origine, la Finlandia.

Questa decisione avverrà a scapito dell'attuale squadra Counter-Strike 2 che l'organizzazione impiega in campo, poiché il roster e lo staff tecnico sono stati messi in panchina per lasciare spazio a un nuovo giro di giocatori provenienti prima di tutto dalla Finlandia.

Parlando di questo, ENCE spiega: "Il nostro obiettivo per il futuro è chiaro: ricostruire una squadra Counter-Strike, dove il talento finlandese sarà al centro, e sviluppare la prossima generazione di stelle finlandesi. Crediamo che tornare alle nostre radici ci permetta di costruire una base sostenibile per il futuro, rafforzando al contempo il legame tra ENCE e la comunità finlandese di Counter-Strike."

Non conosciamo ancora i nomi delle persone che aiuteranno ENCE a raggiungere i suoi obiettivi focalizzati sulla Finlandia, ma conosciamo le persone che stanno lasciando il team a causa di questo cambiamento. Questi includono i seguenti.



Viktor "sdy" Orudzhev



Paavo "podi" Heiskanen



Ryan "Neityu" Aubry



Maciej "F1KU" Miklas



Szymon "kRaSnaL" Mrozek



Niclas "enkay J" Krumhorn (allenatore)



Carmine "Fisic0" Lorusso (analista)



E per chi si chiedesse, anche Podi, pur essendo finlandese, sta lasciando la squadra perché "desidera perseguire il Tier 1 Counter-Strike, e rispettiamo e comprendiamo pienamente la sua decisione."