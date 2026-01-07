ENCE si separa da due dei suoi Counter-Strike 2 giocatori, procede a firmare due nuove stelle

HQ

L'organizzazione finlandese di esports ENCE ha apportato alcune modifiche alla sua formazione Counter-Strike 2 mentre si prepara per la intensa stagione 2026. La squadra ha deciso di andare avanti da due stelle e non ha perso tempo a colmare il vuoto, ingaggiando altri due giocatori per colmare il vuoto.

Per quanto riguarda chi se ne va ENCE, la squadra non avrà più i talenti di Ville "myltsi" Vilkman e Rigon "rigoN" Gashi, con quest'ultimo che troverà persino una nuova casa con Eternal Fire. Guardando ai sostituti, sono stati ingaggiati sia Maciej "F1KU" Miklas che Szymon "kRaSnaL" Rozek.

Vedremo presto ENCE in azione, poiché la squadra sarà presente al torneo BLAST Bounty Winter 2026 quando ospiterà la sua fase di qualificazione online chiusa dal 13 gennaio.