Envy annuncia la decisione di uscire dalla Rainbow Six: Siege competitivo

HQ

L'organizzazione esports Envy ha annunciato che si allontanerà dalla competizione Rainbow Six: Siege. In un post su X, il team ha confermato che metterà in pausa le operazioni nel gioco e rilascerà l'intero roster. La motivazione esatta dietro la decisione non viene menzionata, ma Envy ringrazia i suoi giocatori e lo staff per gli sforzi fatti negli anni.

Envy è tornato solo recentemente nel mondo degli esports Rainbow Six: Siege, allineandosi anche all'organizzazione che sta tornando. Da allora, è in attività da circa un anno, con questa svolta che probabilmente suggerisce che Envy dedicherà le sue risorse ad altre attività competitive nel prossimo futuro.

Va detto che Envy non esclude del tutto un ritorno agli esports Siege, poiché conclude la dichiarazione con la breve menzione che "rimaniamo fiduciosi nel tornare in futuro quando sarà il momento giusto."

Pensi che Envy tornerà mai agli esports Rainbow Six: Siege ?