esports
Fortnite
Epic Games espone i piani per la Championship Series 2026 Fortnite
Le coppie saranno il tema del prossimo anno, con diversi tornei e serie in programma.
Ora che la stagione 2025 è nei libri per il Fortnite Championship Series, la grande domanda è come sarà la stagione 2026. Epic Games ha già condiviso uno schema di cosa aspettarsi, e sembra essere un'altra entusiasmante lista di attività.
Nel complesso, la prossima stagione utilizzerà un formato a coppie e, per quanto riguarda il tipo di eventi che dovremmo aspettarci, ci è stato detto che saranno presentati i seguenti:
- LAN di metà stagione FNCS
- Ricarica LAN serie Elite
- Serie mobile da 1 milione di dollari
- Classificato 2.0
- Resi Pro-Am
- La LAN ritorna in Europa
Al momento non sono state condivise date o informazioni più precise, ma questo è almeno qualcosa di interessante da guardare avanti mentre ci avviciniamo e alla fine passiamo al 2026.