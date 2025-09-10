Epic Games espone i piani per la Championship Series 2026 Fortnite

HQ

Ora che la stagione 2025 è nei libri per il Fortnite Championship Series, la grande domanda è come sarà la stagione 2026. Epic Games ha già condiviso uno schema di cosa aspettarsi, e sembra essere un'altra entusiasmante lista di attività.

Nel complesso, la prossima stagione utilizzerà un formato a coppie e, per quanto riguarda il tipo di eventi che dovremmo aspettarci, ci è stato detto che saranno presentati i seguenti:



LAN di metà stagione FNCS



Ricarica LAN serie Elite



Serie mobile da 1 milione di dollari



Classificato 2.0



Resi Pro-Am



La LAN ritorna in Europa



Al momento non sono state condivise date o informazioni più precise, ma questo è almeno qualcosa di interessante da guardare avanti mentre ci avviciniamo e alla fine passiamo al 2026.