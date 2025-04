Ernie Hudson darà la voce a Combat Carl in Toy Story 5

La star di Ghostbusters Ernie Hudson è pronta ad assumere il ruolo di Combat Carl, precedentemente interpretato dal compianto attore Carl Weathers. Hudson darà la voce al ruolo nel prossimo Toy Story 5, che uscirà il prossimo anno.

Weathers ha interpretato il personaggio di Combat Carl nello speciale televisivo del 2013 Toy Story of Terror! e in Toy Story 4. Non siamo del tutto sicuri di come Combat Carl influirà sulla trama di Toy Story 5, poiché Deadline riporta che i dettagli della storia sono stati tenuti nascosti.

Sappiamo che Buzz e Woody si riuniranno nelToy Story 5 e saranno ancora una volta al centro della scena nel franchise. Combat Carl rimarrà probabilmente un personaggio più piccolo, ma è possibile che avrà un ruolo più grande da interpretare se è stato rilanciato per il film in uscita.