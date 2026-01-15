Eseguire 007 First Light su PC dovrebbe essere più facile del previsto

HQ

La scorsa settimana, lo sviluppatore IO Interactive ha condiviso le specifiche ufficiali per PC di 007 First Light , mostrando che il gioco sembra essere in qualche modo accessibile a chi vuole provarlo sulla piattaforma al suo lancio nella data recentemente ritardata a maggio.

Tuttavia, c'è un problema. IOI ha un po' sbagliato le specifiche del PC e ora ha rilasciato specifiche aggiornate che tengono conto e correggono l'errore che avevano commesso in precedenza. La buona notizia è che le specifiche ora sono ancora più accessibili, con l'unica modifica che riguarda la RAM e la RAM video della lista.

Per chi vuole giocare alla qualità grafica minima, ora il gioco richiederà solo 6 GB di VRAM invece di 8 GB, mentre chi punta a una grafica consigliata avrà bisogno solo di 8 GB di VRAM rispetto ai suddetti 12 GB. Allo stesso modo, la RAM richiesta è impostata a 16 GB sia tra le opzioni grafiche minime che quelle raccomandate, una diminuzione rispetto ai 32 GB necessari per le opzioni consigliate in precedenza.

Quindi buone notizie per tutti! Giocherai 007 First Light su PC?