ESL annuncia le date di tre eventi IEM nel 2026

Il calendario 2026 Counter-Strike 2 continua a prendere forma. La prossima lista di eventi che sono stati annunciati e promessi include tre tornei di ESL, che rientrano specificamente nel formato Intel Extreme Masters.

I tornei porteranno l'azione negli Stati Uniti, in Brasile e in Cina. Il primo del 2026 sarà IEM Brazil, previsto dal 13 al 19 aprile, con la posizione esatta che sarà confermata in un secondo momento.

A seguire ci sarà IEM USA tra l'11 e il 17 maggio. Anche se le informazioni più precise devono ancora essere rivelate ancora una volta, potrebbe valere la pena notare che l'IEM Dallas di quest'anno si è svolto al DreamHack Dallas a maggio, e c'è stato un evento DreamHack negli Stati Uniti intorno al periodo di maggio per alcuni anni. Forse siamo in serbo per una squadra ancora una volta.

Infine, IEM China si svolgerà tra il 2 e l'8 novembre e avremo modo di apprendere ulteriori informazioni anche nel prossimo futuro.

Ogni evento, essendo un torneo IEM, offrirà un montepremi di $ 1 milione, con 16 squadre che si qualificheranno e si daranno battaglia per una fetta della torta. Il formato rifletterà anche gli attuali tornei IEM, il che significa che possiamo aspettarci "due gruppi di 8 squadre che giocano a doppia eliminazione. Ogni girone vedrà le prime tre squadre classificate avanzare ai playoff. I playoff saranno caratterizzati da 6 squadre, si giocheranno in un girone a eliminazione diretta e saranno caratterizzati da una partita decisiva per il terzo posto. Tutte le partite si giocheranno al meglio delle tre mappe, tranne la Grand Final che è al meglio delle cinque.

L'ESL condividerà in futuro ulteriori informazioni sui suoi calendari 2026 e 2027.