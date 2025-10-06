ESL chiude il circuito femminile di Counter-Strike, ma promette un'alternativa "inclusiva" e "sostenibile"

HQ

Poco prima del fine settimana, l'ESL ha preso la decisione piuttosto sorprendente di annunciare il tramonto e la chiusura del circuito femminile Counter-Strike noto come Impact. Ha citato il ragionamento come "il modello economico semplicemente non è sostenibile" e ha osservato che, sebbene continuerà a sostenere la comunità, a seguito dell'imminente Season 8 Finals che accadrà alle DreamHack a novembre, il circuito sarà eliminato.

Questa decisione ha portato a un sacco di contraccolpi e calore contro l'ESL, con molti professionisti e fan che hanno espresso le loro opinioni sul fatto che questa non è la giusta linea d'azione. Ciò ha già indotto l'ESL a condividere una dichiarazione di follow-up in cui promette di esplorare metodi alternativi per supportare gli eSportCounter-Strike femminili.

"Il nostro impegno nella creazione di un ecosistema di eSport diversificato e inclusivo rimane un valore fondamentale per EFG, quindi utilizzeremo questo tempo per esplorare nuove iniziative sostenibili che si allineeranno meglio con la nostra visione a lungo termine".

Non è chiaro come sarà, ma c'è sicuramente un mercato per gli eSport femminili se fatti correttamente, e la scena Valorant Champions Tour Game Changers è solo un esempio di questo in azione.

Quale pensi sia il prossimo passo per le donne Counter-Strike ?