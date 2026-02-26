ESL FACEIT Group introduce Zowie come partner principale in tutti i suoi Counter-Strike 2 tornei
Questo include eventi IEM e ESL Pro League.
Se ti sintonizzi spesso sui tornei competitivi Counter-Strike 2, in particolare quelli che compongono l'ESL Pro Tour (Intel Extreme Masters ed ESL Pro League), aspettati di vedere molti Zowie in questi eventi.
È appena stato confermato che il produttore di hardware specializzato in display fulminei ha firmato un accordo di partnership con il gruppo ESL FACEIT, che lo considera un partner globale in tutte le sue competizioni CS2.
Come parte dell'accordo, possiamo aspettarci che i monitor a 600 Hz di Zowie vengano utilizzati agli eventi ESL Pro Tour per le stagioni 2026 e 2027, il che significa che i giocatori potranno continuare a sfruttare i display estremamente veloci.
Guardando agli eventi esatti a cui si applica questo accordo, ci viene detto che include IEM Colonia, IEM Rio, IEM Atlanta e IEM Cracovia, oltre alle stagioni 23, 24, 25 e 26 della ESL Pro League, con questi otto eventi che rappresentano i principali tornei dell'ESL Pro Tour fino alla stagione 2028.