ESL FACEIT Group introduce Zowie come partner principale in tutti i suoi Counter-Strike 2 tornei

Questo include eventi IEM e ESL Pro League.

È stata firmata un'estensione triennale con la città ospitante e la BTarena.

PGL Cluj-Napoca 2026: Team Vitality continua il regno del terrore con un'altra vittoria

23 Febbraio 2026 alle 10 ARTICOLI DI ESPORTS. Scritto da Ben Lyons

La squadra francese Counter-Strike 2 ha avuto un breve periodo di mortalità nel 2025, ma ora è tornata alle sue indomabili vittorie.