ESL ha rivelato le ben 32 squadre invitate all'IEM Colonia

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Uno degli eventi più popolari e iconici del calendario competitivo Counter-Strike 2 è l'IEM Cologne, che vede le migliori squadre e organizzazioni da tutto il mondo viaggiare nella città tedesca per un torneo intenso in cui sono in palio 1,25 milioni di dollari.

Con l'evento 2026 previsto dal 2 al 21 giugno, ora l'ESL ha confermato tutte e 32 le squadre presenti, rivelando come le varie organizzazioni siano state divise nelle tre fasi di azione.

La classifica è stata organizzata in base alle recenti prestazioni altrove, con le squadre più ben classificate che possono saltare i turni di 'qualificazione' e semplicemente apparire nelle fasi finali. A tal fine, ecco come sono disposte le squadre.

Fase 1:



GamerLegion



GRANDE



BetBoom Team



B8



Eroico



Sinners Esports



M80



NRG



Sharks Esports



Gladiatori Gaimin



MiBR



Team Liquid



Tyloo



Lynn Vision Gaming



Thunderdownunder



FlyQuest



Fase 2:



Spirito di squadra



Astralis



G2 Esports



FUT Esports



Monte



Squadra 9z



PaiN Gaming



Eredità



Fase 3:



Team Vitality



Natus Vincere



Parivision



Aurora Gaming



Team Falcons



Mouz



Furia



I Mongoli



La prima fase si svolgerà dal 2 al 5 giugno e eliminerà otto squadre. Gli otto superstiti accederanno alla Fase 2 tra il 6 e il 9 giugno, dove ancora una volta le ultime otto squadre vengono eliminate e le prime otto avanzano. Questo porta poi alla Fase 3 tra l'11 e il 15 giugno, dove, indovinate, otto squadre vengono eliminate e otto squadre accedono ai playoff definitivi.

Con questi invitati in mente, chi considera il preferito per l'IEM Colonia?