ESL ha rivelato le ben 32 squadre invitate all'IEM Colonia
La Cattedrale di Counter-Strike sarà molto affollata questo giugno.
Uno degli eventi più popolari e iconici del calendario competitivo Counter-Strike 2 è l'IEM Cologne, che vede le migliori squadre e organizzazioni da tutto il mondo viaggiare nella città tedesca per un torneo intenso in cui sono in palio 1,25 milioni di dollari.
Con l'evento 2026 previsto dal 2 al 21 giugno, ora l'ESL ha confermato tutte e 32 le squadre presenti, rivelando come le varie organizzazioni siano state divise nelle tre fasi di azione.
La classifica è stata organizzata in base alle recenti prestazioni altrove, con le squadre più ben classificate che possono saltare i turni di 'qualificazione' e semplicemente apparire nelle fasi finali. A tal fine, ecco come sono disposte le squadre.
Fase 1:
- GamerLegion
- GRANDE
- BetBoom Team
- B8
- Eroico
- Sinners Esports
- M80
- NRG
- Sharks Esports
- Gladiatori Gaimin
- MiBR
- Team Liquid
- Tyloo
- Lynn Vision Gaming
- Thunderdownunder
- FlyQuest
Fase 2:
- Spirito di squadra
- Astralis
- G2 Esports
- FUT Esports
- Monte
- Squadra 9z
- PaiN Gaming
- Eredità
Fase 3:
- Team Vitality
- Natus Vincere
- Parivision
- Aurora Gaming
- Team Falcons
- Mouz
- Furia
- I Mongoli
La prima fase si svolgerà dal 2 al 5 giugno e eliminerà otto squadre. Gli otto superstiti accederanno alla Fase 2 tra il 6 e il 9 giugno, dove ancora una volta le ultime otto squadre vengono eliminate e le prime otto avanzano. Questo porta poi alla Fase 3 tra l'11 e il 15 giugno, dove, indovinate, otto squadre vengono eliminate e otto squadre accedono ai playoff definitivi.
Con questi invitati in mente, chi considera il preferito per l'IEM Colonia?