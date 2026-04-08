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ESL ha rivelato le ben 32 squadre invitate all'IEM Colonia

La Cattedrale di Counter-Strike sarà molto affollata questo giugno.

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Uno degli eventi più popolari e iconici del calendario competitivo Counter-Strike 2 è l'IEM Cologne, che vede le migliori squadre e organizzazioni da tutto il mondo viaggiare nella città tedesca per un torneo intenso in cui sono in palio 1,25 milioni di dollari.

Con l'evento 2026 previsto dal 2 al 21 giugno, ora l'ESL ha confermato tutte e 32 le squadre presenti, rivelando come le varie organizzazioni siano state divise nelle tre fasi di azione.

La classifica è stata organizzata in base alle recenti prestazioni altrove, con le squadre più ben classificate che possono saltare i turni di 'qualificazione' e semplicemente apparire nelle fasi finali. A tal fine, ecco come sono disposte le squadre.

Fase 1:


  • GamerLegion

  • GRANDE

  • BetBoom Team

  • B8

  • Eroico

  • Sinners Esports

  • M80

  • NRG

  • Sharks Esports

  • Gladiatori Gaimin

  • MiBR

  • Team Liquid

  • Tyloo

  • Lynn Vision Gaming

  • Thunderdownunder

  • FlyQuest

Fase 2:


  • Spirito di squadra

  • Astralis

  • G2 Esports

  • FUT Esports

  • Monte

  • Squadra 9z

  • PaiN Gaming

  • Eredità

Fase 3:


  • Team Vitality

  • Natus Vincere

  • Parivision

  • Aurora Gaming

  • Team Falcons

  • Mouz

  • Furia

  • I Mongoli

La prima fase si svolgerà dal 2 al 5 giugno e eliminerà otto squadre. Gli otto superstiti accederanno alla Fase 2 tra il 6 e il 9 giugno, dove ancora una volta le ultime otto squadre vengono eliminate e le prime otto avanzano. Questo porta poi alla Fase 3 tra l'11 e il 15 giugno, dove, indovinate, otto squadre vengono eliminate e otto squadre accedono ai playoff definitivi.

Con questi invitati in mente, chi considera il preferito per l'IEM Colonia?

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