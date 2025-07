ESL inizierà a ospitare le partite decisive per il terzo posto Counter-Strike 2

HQ

Fino ad oggi, i tornei ospitatiCounter-Strike 2 da ESL non hanno mai visto partite decisive per il terzo posto. Potresti pensare che vada bene, perché perché dovresti davvero voler guardare una "finale perdente", se vuoi, ma ci sono ragioni per cui dovrebbe accadere.

Questo non solo per far sì che una squadra se ne vada con un premio in denaro leggermente maggiore, ma anche perché CS2 è governato dal Valve Regional Standings, una classifica di squadre che determinano chi sono i migliori roster del mondo e vede la distribuzione diretta di inviti ai tornei in merito. Inutile dire che i punti extra guadagnando il terzo posto e i trofei di bronzo sono molto importanti.

Quindi, l'ESL ha deciso di trasformarli in realtà, con ESL Pro League Season 22, IEM Chengdu 2025 e IEM Krakow 2026 che saranno tornei che utilizzeranno prima le partite per il terzo posto. IEM Cologne non lo farà perché è troppo presto, ma dopo questi tre possiamo aspettarci il terzo posto decisivo in tutti gli eventi di livello 1 e Wildcard.

Per quanto riguarda il modo in cui questo influisce sulla distribuzione dei premi in denaro, tutto ciò che ci viene detto è che per un torneo da $ 1 milione, il terzo posto ora se ne andrà con una ricompensa per il giocatore di $ 28.000 e una ricompensa per il club di $ 60.000, mentre il quarto riceve una ricompensa per il giocatore di $ 22.000 e una ricompensa per il club di $ 50.000.