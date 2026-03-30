ESL One Birmingham: Tundra Gli esports prosegueno l'ultima serie di successi con un altro titolo

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La squadra attualmente migliore in forma al mondo della competizione Dota 2 è senza dubbio Tundra Esports, che da novembre 2025 ha vinto BLAST Slam IV e V, DreamLeague Stagione 28 e ora anche ESL One Birmingham.

L'evento principale si è concluso durante il weekend e ha visto una finale che ha visto Tundra Esports contro Team Yandex. Dopo un convincente risultato per 3-1 a favore di Tundra Esports, una sfida che in realtà è seguita a una finale del Upper Bracket in cui Tundra Esports e Team Yandex si sono affrontati con la prima vincente 2-0, la squadra londinese ha sollevato il trofeo ed è stata nuovamente incoronata campione.

Per quanto riguarda il prossimo futuro per Tundra Esports, la squadra apparirà presto alla PGL Wallachia Stagione 8 a metà aprile, prima di spostare la sua attenzione su BLAST Slam VII a maggio, in vista della Coppa del Mondo Esports in estate.