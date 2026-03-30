ESL One Birmingham: Tundra Gli esports prosegueno l'ultima serie di successi con un altro titolo
L'organizzazione ha sconfitto il Team Yandex per sollevare il trofeo.
La squadra attualmente migliore in forma al mondo della competizione Dota 2 è senza dubbio Tundra Esports, che da novembre 2025 ha vinto BLAST Slam IV e V, DreamLeague Stagione 28 e ora anche ESL One Birmingham.
L'evento principale si è concluso durante il weekend e ha visto una finale che ha visto Tundra Esports contro Team Yandex. Dopo un convincente risultato per 3-1 a favore di Tundra Esports, una sfida che in realtà è seguita a una finale del Upper Bracket in cui Tundra Esports e Team Yandex si sono affrontati con la prima vincente 2-0, la squadra londinese ha sollevato il trofeo ed è stata nuovamente incoronata campione.
Per quanto riguarda il prossimo futuro per Tundra Esports, la squadra apparirà presto alla PGL Wallachia Stagione 8 a metà aprile, prima di spostare la sua attenzione su BLAST Slam VII a maggio, in vista della Coppa del Mondo Esports in estate.