ESL Pro League Stagione 23: Cinque squadre sono già qualificate per i playoff

HQ

Non conosciamo ancora le otto squadre che parteciperanno al tabellone dei playoff della Stagione 23 della ESL Pro League, poiché le otto squadre confermate vengono determinate tramite un evento di qualificazione online ancora in corso. L'ultimo gruppo di partite si svolge oggi, il che significa che presto verranno conosciute le squadre confermate, ma per ora sappiamo cinque squadre che hanno ottenuto il biglietto per i playoff e cinque il cui torneo è già giunto al termine.

Finora, FUT Esports, Legacy, Astralis, Monte e PaiN Gaming si sono qualificati per i playoff, mentre Gaimin Gladiators, M80, Passion UA, NRG e SemperFi Esports sono stati eliminati.

I restanti tre posti per i playoff saranno assegnati ai vincitori delle prossime tre partite. Per quanto riguarda chi giocherà contro chi, gli incontri sono disponibili qui sotto.



3DMax vs. Team Liquid



G2 Esports vs. Ninjas in pigiama



Eroico vs. Parivision



Tutte e tre le partite iniziano contemporaneamente alle 12:30 GMT/13:30 CET di oggi, quindi aspettatevi aggiornamenti a breve.