ESL Pro League Stagione 23: Cinque squadre sono state confermate per i playoff, cinque sono state eliminate

HQ

È quasi ora che inizino i playoff della Stagione 23 della ESL Pro League, dato che oggi segna l'ultimo giorno per l'elemento online del torneo. Finora, delle 16 squadre che sono passate alla Fase 2 dell'evento, cinque hanno conquistato il loro biglietto per i playoff, cinque sono state eliminate definitivamente e sei stanno lottando per sopravvivere. Conosceremo la formazione confermata dei playoff tra qualche ora, dato che presto si giocheranno tutte le ultime tre partite.

A tal fine, le cinque squadre già qualificate per i playoff includono Mouz, Team Spirit, Aurora Gaming, Legacy e The MongolZ; le squadre eliminate includono B8, FaZe Clan, PaiN Gaming, Heroic e Monte, e quelle rimaste in corsa e la partita che giocheranno questo pomeriggio sono visualizzate qui sotto.



Natus Vincere vs. 3DMax alle 12:30 GMT/13:30 CET



G2 Esports vs. FUT Esports alle 15:00 GMT/16:00 CET



Furia vs. Astralis alle 17:30 GMT/18:30 CET



Qui non ci sono seconde possibilità, il che significa che le tre squadre vincenti accedono ai playoff e le tre che perdono vengono eliminate definitivamente. I playoff si giocheranno questo fine settimana, dal 13 al 15 marzo.