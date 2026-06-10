Esports Nations Cup 2026: Ecco tutte le 16 squadre invitate Dota 2
Questo torneo sarà uno dei primi presentati al festival internazionale saudita.
Più avanti quest'anno, molti dei migliori giocatori si recheranno in Arabia Saudita per competere nella Esports Nations Cup, un evento di orientamento internazionale che scambia l'azione a club della Coppa del Mondo Esports estiva (che si terrà a Parigi quest'anno) con un gioco nazione contro nazione.
Al momento, la prima Esports Nations Cup si terrà dal 2 al 29 novembre, con tantissimi tornei in offerta su un ampio spettro di partite. La grande domanda è se l'evento avverrà ufficialmente in Arabia Saudita, dato che una delle ragioni principali del trasferimento dell'EWC in Francia sembra essere il conflitto in corso in Medio Oriente.
Tuttavia, così com'è, il piano rimane lo stesso, e ora conosciamo le 16 nazioni direttamente invitate a partecipare al torneo Dota 2 previsto, oltre ai roster completi che queste nazioni schiereranno. Dai un'occhiata a queste informazioni qui sotto.
- Cina - Ame, Xm, XXs, fy, y' e XinQ (S)
- Kazakistan - watson, Malady, Malik, daze, Samat1, xsvampire (S) e TA2000 (S)
- Malaysia - Ghost, NothingToSay, Ws, zeal, xNOva, MidOne (S) e Chucky (S)
- Danimarca - 1striker, Cy-, Ace, MISERY, N0tail, Cr1t- (S) e Ivz (S)
- Svezia - miCKe, Insania, Boxi, Xibbe, charlie, Pablo (S) e Gorgc (S)
- Stati Uniti - SumaiL, Quinn, Fayde, Speeed, Sneyking, Yamsun (S) e Gunnar (S)
- Indonesia - Jikroy, dalul, Fbz, Mikoto, Whitemon, Pota2 (S) e Jhocam (S)
- Germania - Yuma, Stormstormer, Qojqva, tOfu, rmN-, Copy (S) e jmn (S)
- Giordania - ATF, Valyriano, islA, AfrOmoush, Nagato, Joeel (S) e Kemps (S)
- Bulgaria - Nikobaby, bzm, lil pleb, Mastermind, FAILETZ, Evidence (S) e CTOMAHEH1 (S)
- Macedonia del Nord - Zipzap, Stojkov, GodKid-, Saksa, H8 e Kralot_bulo (S)
- Ucraina - kreker, QBFY, pma, Niku, gotthejuice, Akamu (S) e OnLiTaL (S)
- Paesi Bassi - Crystallis, Shad, Seleri, Crayon, Boerenyoghurt, Myron (S) e Wayne (S)
- Repubblica di Moldova - rubikon155, Chief_Keef, Tony_who, Save-, Spacewalker, Requiem (S) e Shovel (S)
- Polonia - Nisha, Steq, Exotic_Deer, Ekki, Eejit, Fey (S) e Dave (S)
- Brasile - Costabile, 4analog, Lelis, Thiolicor, KJ, fcr (S) e 4dr (S)
Altre nazioni si qualificheranno anche per questo evento tramite qualificazioni regionali online che si terranno quest'estate, con ulteriori 16 posti disponibili e distribuiti tra nazioni del Nord America, Sud America, Europa occidentale, Europa orientale, MENA + Asia centrale, Africa subsahariana, Asia meridionale + orientale e Sud-est asiatico + Oceania.
Guarderai la Esports Nations Cup questo novembre?