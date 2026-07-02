Esports Nations Cup 2026: I 12 paesi direttamente invitati PUBG: Battlegrounds sono stati confermati
Metà delle nazioni e dei giocatori delle finali sono già state determinate, con altri 12 posti da occupare quest'estate.
PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (Xbox One)
La Esports Foundation ha condiviso sempre più informazioni riguardo all'Esports Nations Cup che si terrà in Arabia Saudita questo novembre. Nelle ultime settimane siamo stati informati su molte delle nazioni e giocatori direttamente invitati per i rispettivi tornei che si terranno tra il 2 e il 29 novembre, oltre ad alcune nazioni qualificate.
Parlando di più sul primo punto, ora siamo informati sulle 12 nazioni e giocatori invitati all'evento PUBG: Battlegrounds. Queste 12 scelte saranno affiancate da altre 10 nazioni/squadre, che saranno determinate tramite qualificazioni online durante l'estate, più un invito per la regione ospitante e uno slot solidario, per un evento finale completo di 24 nazioni.
Per quanto riguarda le nazioni e i giocatori invitati, potete vedere queste informazioni qui sotto.
- Thailandia - Nourinz, Lericz, Scappy, TiGGER, Belmoth, KiSS
- Cina - MMing, 04NB, LilGhost, tiantian, HS
- Corea - EENd, Heather, Heaven, Gyumin, Seoul, Seongjang
- Vietnam - Himass, Delwyn, TanVuu, YmCuD, Zest, DjChip
- Ucraina - Feyerist, Hakatory, SoseD, DiFX, Hexecu1or, Drugomu
- USA - Purdy, Shrimzy, Kickstart, CowBoi, fai-da-te, SneakAttack
- Croazia - Lukarux, NIXZYEE, slqven, Nod1, ivas, ZEKO
- Danimarca - Beami, Gustav, Ketter, Mikzenn, Doffy, BAAAD3
- Finlandia - curexi, SkaV, S4TTA, iExE, stratos, Mise
- Brasile - zkrakenN, sparkingg, possa, cauan7zin, Tny7, fana
- Australia - TGLTN, luke12, Fludd, Monty, Ripp, Dusky
- Argentina - Caspitan, emikxz, PIPAA, Dr4FTk1NG, Kalnixx, SzylzEN
L'evento di qualificazione si terrà dall'11 al 12 luglio, quindi aspettatevi di conoscere altre 10 nazioni qualificate nelle prossime settimane.