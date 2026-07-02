Esports Nations Cup 2026: I 12 paesi direttamente invitati PUBG: Battlegrounds sono stati confermati

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La Esports Foundation ha condiviso sempre più informazioni riguardo all'Esports Nations Cup che si terrà in Arabia Saudita questo novembre. Nelle ultime settimane siamo stati informati su molte delle nazioni e giocatori direttamente invitati per i rispettivi tornei che si terranno tra il 2 e il 29 novembre, oltre ad alcune nazioni qualificate.

Parlando di più sul primo punto, ora siamo informati sulle 12 nazioni e giocatori invitati all'evento PUBG: Battlegrounds. Queste 12 scelte saranno affiancate da altre 10 nazioni/squadre, che saranno determinate tramite qualificazioni online durante l'estate, più un invito per la regione ospitante e uno slot solidario, per un evento finale completo di 24 nazioni.

Per quanto riguarda le nazioni e i giocatori invitati, potete vedere queste informazioni qui sotto.



Thailandia - Nourinz, Lericz, Scappy, TiGGER, Belmoth, KiSS



Cina - MMing, 04NB, LilGhost, tiantian, HS



Corea - EENd, Heather, Heaven, Gyumin, Seoul, Seongjang



Vietnam - Himass, Delwyn, TanVuu, YmCuD, Zest, DjChip



Ucraina - Feyerist, Hakatory, SoseD, DiFX, Hexecu1or, Drugomu



USA - Purdy, Shrimzy, Kickstart, CowBoi, fai-da-te, SneakAttack



Croazia - Lukarux, NIXZYEE, slqven, Nod1, ivas, ZEKO



Danimarca - Beami, Gustav, Ketter, Mikzenn, Doffy, BAAAD3



Finlandia - curexi, SkaV, S4TTA, iExE, stratos, Mise



Brasile - zkrakenN, sparkingg, possa, cauan7zin, Tny7, fana



Australia - TGLTN, luke12, Fludd, Monty, Ripp, Dusky



Argentina - Caspitan, emikxz, PIPAA, Dr4FTk1NG, Kalnixx, SzylzEN



L'evento di qualificazione si terrà dall'11 al 12 luglio, quindi aspettatevi di conoscere altre 10 nazioni qualificate nelle prossime settimane.