Esports Nations Cup 2026: I 64 paesi e giocatori FC invitati EA Sports sono stati rivelati
L'evento competitivo sembra che si giochi su EA Sports FC 27.
La Esports Foundation ha confermato l'elenco completo dei paesi e dei giocatori invitati per il torneo EA Sports FC all'Esports Nations Cup nel novembre 2026. L'evento competitivo sembra che si giocherà in EA Sports FC 27 e riunirà infine 128 paesi/giocatori per un grande torneo che si terrà tra il 17 e il 22 novembre, in cui le stelle qualificate rappresenteranno i rispettivi paesi e regioni.
A tal fine, mentre 64 paesi/giocatori devono ancora essere determinati grazie alle partite di qualificazione online ancora previste, 64 nazioni e giocatori sono stati bloccati tramite invito diretto. Queste slot sono state decise in base alle regioni e ai giocatori con le migliori prestazioni, con il giocatore invitato che è il giocatore con il punteggio più alto di quel rispettivo paese.
A tal fine, l'elenco completo dei paesi e dei giocatori invitati è disponibile di seguito.
- Danimarca - Vejrgang
- Argentina - nicolas99fc
- I Paesi Bassi - Emre Yilmaz
- Romania - RvPLegend
- Brasile - Paulo Neto
- Italia - Bonnano
- Arabia Saudita - AbuMakkah
- Marocco - Nassada
- Germania - Levyfinn
- Portogallo - Jafonso
- USA - GuiBarros
- Bulgaria - Alihanlion
- Gran Bretagna - Tekkz
- Francia - Brice
- Australia - Mark11
- Egitto - K1John
- Israele - Yuval
- Messico - Felice
- Sudafrica - Kaylan
- Algeria - Ilian
- Spagna - Bella
- Cile - depeedcl
- Giappone - Web Nasri
- Canada - AgitPower
- Malesia - AkmalJHD
- Indonesia - Javiero
- Lituania - Domasas
- Turchia - KTzn
- India - Charanjot
- Qatar - RXSHIID
- Colombia - Gercrack30
- Irlanda - JP Sleator
- Jordan - sabo
- Kuwait - aliKwtx
- Senegal - KingCJ0
- Belgio - Bradley
- Kazakistan - Dan1k
- Corea - Serry7
- Azerbaigian - YuLite42
- Georgia - Bero
- Pakistan - SalmanAhmad19
- Emirati Arabi Uniti - iALAWE
- Svizzera - Gianluca
- Finlandia - Kossu72
- Somalia - NHaych
- Nuova Zelanda - NoahJA
- Malta - brandsha
- Perù - Cupola
- Svezia - Ollelito
- Libano - YagoFawaz
- Venezuela - Jorgezxa
- Yemen - Toobi
- Honduras - ThiagoCapo
- Cecca - Matejs
- Norvegia - Cooler
- Singapore - Operazione-Eses
- Oman - BBA_BILAL21
- Gibuti - Ama2zerr
- Iraq - hussienwaleed73
- Bosnia ed Erzegovina - HekTic JukeZ
- Hong Kong - psycho__xx__
- Repubblica Democratica del Congo - Griffeyfc
- Siria - Momenx969
- Repubblica Democratica di Timor Est - MarcusGomes