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EA Sports FC 27

Esports Nations Cup 2026: I 64 paesi e giocatori FC invitati EA Sports sono stati rivelati

L'evento competitivo sembra che si giochi su EA Sports FC 27.

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La Esports Foundation ha confermato l'elenco completo dei paesi e dei giocatori invitati per il torneo EA Sports FC all'Esports Nations Cup nel novembre 2026. L'evento competitivo sembra che si giocherà in EA Sports FC 27 e riunirà infine 128 paesi/giocatori per un grande torneo che si terrà tra il 17 e il 22 novembre, in cui le stelle qualificate rappresenteranno i rispettivi paesi e regioni.

A tal fine, mentre 64 paesi/giocatori devono ancora essere determinati grazie alle partite di qualificazione online ancora previste, 64 nazioni e giocatori sono stati bloccati tramite invito diretto. Queste slot sono state decise in base alle regioni e ai giocatori con le migliori prestazioni, con il giocatore invitato che è il giocatore con il punteggio più alto di quel rispettivo paese.

A tal fine, l'elenco completo dei paesi e dei giocatori invitati è disponibile di seguito.


  • Danimarca - Vejrgang

  • Argentina - nicolas99fc

  • I Paesi Bassi - Emre Yilmaz

  • Romania - RvPLegend

  • Brasile - Paulo Neto

  • Italia - Bonnano

  • Arabia Saudita - AbuMakkah

  • Marocco - Nassada

  • Germania - Levyfinn

  • Portogallo - Jafonso

  • USA - GuiBarros

  • Bulgaria - Alihanlion

  • Gran Bretagna - Tekkz

  • Francia - Brice

  • Australia - Mark11

  • Egitto - K1John

  • Israele - Yuval

  • Messico - Felice

  • Sudafrica - Kaylan

  • Algeria - Ilian

  • Spagna - Bella

  • Cile - depeedcl

  • Giappone - Web Nasri

  • Canada - AgitPower

  • Malesia - AkmalJHD

  • Indonesia - Javiero

  • Lituania - Domasas

  • Turchia - KTzn

  • India - Charanjot

  • Qatar - RXSHIID

  • Colombia - Gercrack30

  • Irlanda - JP Sleator

  • Jordan - sabo

  • Kuwait - aliKwtx

  • Senegal - KingCJ0

  • Belgio - Bradley

  • Kazakistan - Dan1k

  • Corea - Serry7

  • Azerbaigian - YuLite42

  • Georgia - Bero

  • Pakistan - SalmanAhmad19

  • Emirati Arabi Uniti - iALAWE

  • Svizzera - Gianluca

  • Finlandia - Kossu72

  • Somalia - NHaych

  • Nuova Zelanda - NoahJA

  • Malta - brandsha

  • Perù - Cupola

  • Svezia - Ollelito

  • Libano - YagoFawaz

  • Venezuela - Jorgezxa

  • Yemen - Toobi

  • Honduras - ThiagoCapo

  • Cecca - Matejs

  • Norvegia - Cooler

  • Singapore - Operazione-Eses

  • Oman - BBA_BILAL21

  • Gibuti - Ama2zerr

  • Iraq - hussienwaleed73

  • Bosnia ed Erzegovina - HekTic JukeZ

  • Hong Kong - psycho__xx__

  • Repubblica Democratica del Congo - Griffeyfc

  • Siria - Momenx969

  • Repubblica Democratica di Timor Est - MarcusGomes

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