Esports Nations Cup 2026: I 64 paesi e giocatori FC invitati EA Sports sono stati rivelati

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La Esports Foundation ha confermato l'elenco completo dei paesi e dei giocatori invitati per il torneo EA Sports FC all'Esports Nations Cup nel novembre 2026. L'evento competitivo sembra che si giocherà in EA Sports FC 27 e riunirà infine 128 paesi/giocatori per un grande torneo che si terrà tra il 17 e il 22 novembre, in cui le stelle qualificate rappresenteranno i rispettivi paesi e regioni.

A tal fine, mentre 64 paesi/giocatori devono ancora essere determinati grazie alle partite di qualificazione online ancora previste, 64 nazioni e giocatori sono stati bloccati tramite invito diretto. Queste slot sono state decise in base alle regioni e ai giocatori con le migliori prestazioni, con il giocatore invitato che è il giocatore con il punteggio più alto di quel rispettivo paese.

A tal fine, l'elenco completo dei paesi e dei giocatori invitati è disponibile di seguito.