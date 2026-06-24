Esports Nations Cup 2026: Le 16 nazioni e roster invitate Valorant sono state confermate

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Nelle ultime settimane, la Esports Foundation ha condiviso costantemente informazioni e aggiornamenti sulla Esports Nations Cup prevista per novembre 2026. Da non confondere con la Coppa del Mondo di Esports a Parigi durante luglio e agosto, l'ENC è un evento paese contro paese, in cui i giocatori lasciano alle spalle le loro alleanze di club per rappresentare invece la loro nazione.

A tal fine, ora sono state condivise le 16 nazioni invitate al torneo Valorant, con i loro roster completi confermati. Va detto che l'evento principale di novembre vedrà protagonisti 32 nazioni, ma le altre 16 di queste squadre saranno determinate tramite qualificazioni online che si terranno durante l'estate. Dai un'occhiata a tutte le nazioni e i giocatori confermati qui sotto.



USA - trent, valyn, leaf, zekken, skuba, Ethan e Criocellule



Corea - iZu, BuZz, Francis, Munchkin, Ivy e Dambi



China - ZmjKK, CHICHOO, nessuno, Knight, slowly, K1Ra e Lysoar



Canada - TenZ, mada, eeiu, Marved, JonahP, koalanoob e Zander



Turchia - Alfajer, Ruxic, Lar0k, RieNs, xeus, Wo0t e s0pp



Brasile - aspas, artzin, spikeziN, Less, Sacy, Sato e lukxo



Singapore - Deryeon, Jinggg, nephh, STYRON, wayne, Vera e JayH



Polonia - kayak, kamo, starxo, PROFEK, westside, paTiTek e UNFAKE



Filippine - Zeus, kellyS, xavi8k, invy, PatMen, Markyyy e Wild0reoo



Gran Bretagna - Lime, Severe, benjyfishy, keiko, Ticey e YaBoiLewis



Taipei Cinese - Nicc, SpiritZ1, WsLeo, Spring, S1Mon e Yuicaw



Malaysia - d4v41, theDoctorr, xan, Riza, Fixy, toggle e aplycs



Finlandia - Jamppi, Derke, iluri, Famsii, H1ber, hoody e Snowi



Lituania - Boo, MiniBoo, Koshmara, Kajuks, Destrian, Roxie e vakk



Thailandia - Killua, Primmie, JitboyS, PTC, Apinya e Kadoom



Cile - kiNgg, erde, Mazino, keznit, Tunaso, Shyy e David



Tenendo conto di ciò, consideri una nazione in particolare favorita per il torneo?