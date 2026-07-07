Esports Nations Cup 2026: Tutte le 23 nazioni qualificate e invitate sono state confermate per il torneo Street Fighter 6

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Gran parte dell'attenzione nell'industria esports è ora rivolta alla Coppa del Mondo Esports, che si terrà a Parigi, Francia, questo luglio e agosto. Ma più avanti nell'anno, a novembre, si terrà la prima edizione della Esports Nations Cup in Arabia Saudita, con questa azione di scambio a club per incontri internazionali tra nazioni nazionali.

Mentre abbiamo seguito costantemente gli annunci di nazioni e giocatori per i rispettivi eventi e tornei, ora l'intera lista di partecipanti all'evento Street Fighter 6 è stata confermata dopo la conclusione delle qualificazioni online. In totale, saranno presenti 24 nazioni, 12 delle quali sono state direttamente invitate, 10 qualificate e due delle quali riceveranno i biglietti Wildcard, con il posto per Solidarity ancora da rivelare (il che significa che solo 23 delle 24 nazioni sono state confermate al momento della stesura). Puoi vedere l'elenco completo dei partecipanti qui sotto.

Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 squadre invitate:



Giappone - Sahara, Fuudo, Higuchi, Hikaru



Corea - Leshar, NL, Armperor, DakCorgi



USA - Punk, Dual Kevin, NoahTheProdigy, JAK



Cina - XiaoHai, Vxbao, Zhen, XiaoZhai



Repubblica Dominicana - MenaRD, CrossoverRD, Caba, Bryan-D



Cile - Craime, Deiver, Agxxs, Blaz



Francia - Kilzyou, Mister Crimson, Kusanagi, Alphen



Hong Kong - Micky, Chris Wong, Rainpro, HotDog29



Gran Bretagna - EndingWalker, LinkNova, ZaiLis, Problem X



Taipei cinese - Re del Petrolio, Hope, ZJZ, Asuka



Canada - Thunder DeLangis, Mikex, FluxWaveZ, Riddles



Norvegia - Phenom, Veggey, Banja, Dreamstate



Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 squadre qualificate:



Messico - LUGABO, Uriel Velorio, KUSANAGI, Secto



Panama - GranTODAKAI, DestroyGodz, ARMAKOF, Koglee



Venezuela - Salvatore, Tashi, Blacnaimer, ForeverCarlone



Paesi Bassi - Xerna, RASS, Jumbo, Crown



Svezia - Jns, JuicyJoe, Rikemansbarnet, WonderBoyXD



Siria - Hamood, Abood bboy, Memozzz, Altair



Algeria - Dims, Hey Pepito, Ishak, Zagloul



Bangladesh - SI Anik, RaiHan, T0ny97, Baadshah_Miya



Singapore - Xian, Coraggio, Vita, Brandon



Australia - Travis Styles, FREESER, Elieatscrayons, Koopa



Esports Nations Cup 2026 Street Fighter 6 Squadra Wild Card della Regione ospitante: