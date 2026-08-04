Esports World Cup 2026: chi si è qualificato finora per i Honor of Kings World Cup Playoff?

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È quasi ora di iniziare la fase finale di gioco per la Coppa del Mondo Honor of Kings alla Coppa del Mondo Esports di Parigi, dato che ci sono quattro finali da giocare fino a quando non conosciamo il tabellone confermato dei playoff a otto squadre.

Sebbene avremo risposte nelle ore a venire, sei squadre hanno già conquistato i loro posti per i playoff, poiché AG.AL hanno vinto il Gruppo A, ROC Esports hanno vinto il Gruppo B mentre Aurora Gaming sono sopravvissuti al Lower Bracket del Gruppo B, Kuaishou Gaming hanno vinto il Gruppo C e Geekay Esports hanno conquistato il Gruppo D mentre Team Nemesis sono sopravvissuti al Lower Bracket del Gruppo D.

Come potete vedere, gli ultimi due posti saranno occupati dai sopravvissuti del Lower Bracket dei Gruppi A e C, con quattro partite da giocare nelle ore a venire. Qui sotto potete vedere tutte le attrezzature previste.



Semifinale del Lower Bracket del Gruppo A - Team Vitality vs. MIBR. LOS alle 10:00 BST/11:00 CEST



Finale del Lower Bracket del Gruppo A - Blacklist International vs. Vincitore della semifinale alle 13:00 BST/14:00 CEST



Semifinale Lower Bracket del Gruppo C - Revenant XSpark vs. Buriram United alle 11:30 BST/12:30 CEST



Finale del Lower Bracket del Gruppo C - Virtus.pro contro vincitore della semifinale alle 14:30 BST/15:30 CEST



Guardando ai Playoff, tutto quello che sappiamo è che i rispettivi vincitori di gruppo saranno ciascuno inseriti nel proprio Quarto di Finale, con i superstiti del Lower Bracket che si affronteranno ciascuno. La testa di serie esatta sarà determinata questo pomeriggio.