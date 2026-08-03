Esports World Cup 2026: G2 Esports si avvicinCall of Duty: Warzone a con la vittoria del campionato della Resurgence Series

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Sono previsti alcuni eventi Call of Duty per la Coppa del Mondo di Esports parigina, con il primo a concludersi che è il torneo Call of Duty: Warzone. Il battle royale è stato presentato al festival principale, con il Warzone Resurgence Series 2026 Championship offerto. Questo è stato un evento in cui 32 delle migliori squadre di tutto il mondo erano presenti per sfidarsi per un montepremi di 1 milione di dollari, e il vincitore si è rivelato un vincitore per la prima volta in questa edizione dell'EWC.

G2 Esports è finalmente in classifica, essendo arrivato vincitore del campionato della Warzone Resurgence Series, terminando infine davanti alla concorrenza nelle finali, con 210,4 punti, sufficienti per superare comodamente T1, JD Gaming, Twisted Minds e Gentle Mates, ognuna con un totale di 176-182 punti.

Con questo risultato in mente, G2 Esports torna a casa con $250.000 all'attivo, ma anche 1.000 punti Club Championship, che sono tutti i punti Club Championship raccolti fino a quel momento, il che significa che il totale si attesta a 1.000, portando l'organizzazione a pari merito all'undicesimo posto in classifica.