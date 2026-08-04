Esports World Cup 2026: Here sono gli incontri per la Rainbow Six: Siege Play-In Fase 1

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Ci sono diversi tornei di Esports World Cup che si estendono per diverse settimane, e un esempio chiave è il torneo Rainbow Six: Siege che inizia oggi, 4 agosto. Questo enorme evento riunisce 22 delle migliori squadre da tutto il mondo e le vede contendere una fetta di una torta da 2 milioni di dollari, con la finale prevista per il 15 agosto.

Detto ciò, il primo round di gioco inizierà tra poche ore, tutto quando inizierà la fase 1 del Play-In dell'azione. L'idea di questa fase è ridurre otto squadre a quattro superstiti, ognuna delle quali passerà alla Fase Play-In 2, dove saranno ulteriormente ridotte a due superstiti, che poi si sfideranno nella fase principale a gironi con le altre squadre qualificate.

Dato che ci sono partite in corso questo pomeriggio, potresti chiederti quali sono le prime partite della Play-In Fase 1. Se sì, puoi vedere queste informazioni qui sotto, con la precisazione aggiuntiva che ogni gruppo utilizza un formato a doppia eliminazione, il che significa che le squadre ottengono una seconda vita prima di essere eliminate definitivamente.

EWC R6S Play-In Fase 1 del Gruppo A (4 agosto):



Shopify Rebellion vs. Al-Ula Club alle 14:20 BST/15:20 CEST



Chiefs EC vs. Tyloo alle 14:20 BST/15:20 CEST



EWC R6S Play-In Fase 2 del Gruppo A (4 agosto):