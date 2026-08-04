Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
PUBG Mobile

Esports World Cup 2026: Here sono i gironi e il formato più ampio dei tornei per la PUBG Mobile World Cup 2026

L'evento principale inizia questa settimana e vede in palio 3 milioni di dollari.

HQ

Si preannuncia un'altra settimana estremamente intensa alla Coppa del Mondo Esports, con una ricchezza di eventi e tornei che si svolgono a Parigi. Uno degli esempi più importanti è la Coppa del Mondo PUBG Mobile 2026, che vede molte delle migliori squadre a discorso competere per una fetta di torta da 3 milioni di dollari.

Con l'azione che si prolunga fino alla prossima settimana e la finale è prevista per il 16 agosto, potresti essere curioso dei piani iniziali per l'evento e anche del formato più ampio del torneo.

Parlando prima di quest'ultimo punto, l'azione inizierà con una fase a gironi dal 6 al 9 agosto, in cui 32 squadre saranno ridotte a 26 superstiti. Le migliori 10 squadre accederanno direttamente alle finali, mentre le restanti 16 squadre passeranno in una Fase di Sopravvivenza dove cercheranno di conquistare uno dei sei biglietti rimasti per i Playoff. La Fase di Sopravvivenza si svolgerà dall'11 al 12 agosto, tutto in vista delle finali dal 14 al 16 agosto.

Per quanto riguarda la fase a gironi, le 32 squadre sono state divise in due gruppi da 16 squadre, dove ciascuna si sfiderà in 12 partite per gruppo, con le partite del Gruppo A fissate per il 6-7 agosto e quelle del Gruppo B tra l'8 e il 9 agosto. Per quanto riguarda le squadre di ogni gruppo, vedi qui sotto.

EWC PUBG Mobile Squadre della fase a gironi della Coppa del Mondo del Gruppo A:


  • 4Prospera

  • AG. AL

  • Al-Ula Club

  • Aurora Gaming

  • DRX

  • Furia

  • Stelle del gaming

  • Geekay Esports

  • Squadra GOAT

  • Galassia di Nigma

  • Orangotango

  • Rex Regum Qeon

  • Team Flash

  • ThunderTalk Gaming

  • ULF Esports

  • XForce rifiuti

EWC PUBG Mobile Squadre della fase a gironi della Coppa del Mondo Gruppo B:


  • Alpha7

  • Team Vitality

  • Stupidità

  • eArena

  • ETSH Esports

  • GodLike Esports

  • GS 721

  • Horaa Esports

  • Squadra Hustler

  • IDA Esports

  • NongShim RedForce

  • S2G Esports

  • Tianba

  • Wolves Esports

  • Yangon Galacticos

PUBG Mobile

Testi correlati



Caricamento del prossimo contenuto