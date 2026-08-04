Esports World Cup 2026: Here sono i gironi e il formato più ampio dei tornei per la PUBG Mobile World Cup 2026

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Si preannuncia un'altra settimana estremamente intensa alla Coppa del Mondo Esports, con una ricchezza di eventi e tornei che si svolgono a Parigi. Uno degli esempi più importanti è la Coppa del Mondo PUBG Mobile 2026, che vede molte delle migliori squadre a discorso competere per una fetta di torta da 3 milioni di dollari.

Con l'azione che si prolunga fino alla prossima settimana e la finale è prevista per il 16 agosto, potresti essere curioso dei piani iniziali per l'evento e anche del formato più ampio del torneo.

Parlando prima di quest'ultimo punto, l'azione inizierà con una fase a gironi dal 6 al 9 agosto, in cui 32 squadre saranno ridotte a 26 superstiti. Le migliori 10 squadre accederanno direttamente alle finali, mentre le restanti 16 squadre passeranno in una Fase di Sopravvivenza dove cercheranno di conquistare uno dei sei biglietti rimasti per i Playoff. La Fase di Sopravvivenza si svolgerà dall'11 al 12 agosto, tutto in vista delle finali dal 14 al 16 agosto.

Per quanto riguarda la fase a gironi, le 32 squadre sono state divise in due gruppi da 16 squadre, dove ciascuna si sfiderà in 12 partite per gruppo, con le partite del Gruppo A fissate per il 6-7 agosto e quelle del Gruppo B tra l'8 e il 9 agosto. Per quanto riguarda le squadre di ogni gruppo, vedi qui sotto.

EWC PUBG Mobile Squadre della fase a gironi della Coppa del Mondo del Gruppo A:



4Prospera



AG. AL



Al-Ula Club



Aurora Gaming



DRX



Furia



Stelle del gaming



Geekay Esports



Squadra GOAT



Galassia di Nigma



Orangotango



Rex Regum Qeon



Team Flash



ThunderTalk Gaming



ULF Esports



XForce rifiuti



EWC PUBG Mobile Squadre della fase a gironi della Coppa del Mondo Gruppo B: