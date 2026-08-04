Esports World Cup 2026: Here sono i gironi e il formato più ampio dei tornei per la PUBG Mobile World Cup 2026
L'evento principale inizia questa settimana e vede in palio 3 milioni di dollari.
Si preannuncia un'altra settimana estremamente intensa alla Coppa del Mondo Esports, con una ricchezza di eventi e tornei che si svolgono a Parigi. Uno degli esempi più importanti è la Coppa del Mondo PUBG Mobile 2026, che vede molte delle migliori squadre a discorso competere per una fetta di torta da 3 milioni di dollari.
Con l'azione che si prolunga fino alla prossima settimana e la finale è prevista per il 16 agosto, potresti essere curioso dei piani iniziali per l'evento e anche del formato più ampio del torneo.
Parlando prima di quest'ultimo punto, l'azione inizierà con una fase a gironi dal 6 al 9 agosto, in cui 32 squadre saranno ridotte a 26 superstiti. Le migliori 10 squadre accederanno direttamente alle finali, mentre le restanti 16 squadre passeranno in una Fase di Sopravvivenza dove cercheranno di conquistare uno dei sei biglietti rimasti per i Playoff. La Fase di Sopravvivenza si svolgerà dall'11 al 12 agosto, tutto in vista delle finali dal 14 al 16 agosto.
Per quanto riguarda la fase a gironi, le 32 squadre sono state divise in due gruppi da 16 squadre, dove ciascuna si sfiderà in 12 partite per gruppo, con le partite del Gruppo A fissate per il 6-7 agosto e quelle del Gruppo B tra l'8 e il 9 agosto. Per quanto riguarda le squadre di ogni gruppo, vedi qui sotto.
EWC PUBG Mobile Squadre della fase a gironi della Coppa del Mondo del Gruppo A:
- 4Prospera
- AG. AL
- Al-Ula Club
- Aurora Gaming
- DRX
- Furia
- Stelle del gaming
- Geekay Esports
- Squadra GOAT
- Galassia di Nigma
- Orangotango
- Rex Regum Qeon
- Team Flash
- ThunderTalk Gaming
- ULF Esports
- XForce rifiuti
EWC PUBG Mobile Squadre della fase a gironi della Coppa del Mondo Gruppo B:
- Alpha7
- Team Vitality
- Stupidità
- eArena
- ETSH Esports
- GodLike Esports
- GS 721
- Horaa Esports
- Squadra Hustler
- IDA Esports
- NongShim RedForce
- S2G Esports
- Tianba
- Wolves Esports
- Yangon Galacticos