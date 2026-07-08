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PUBG: Battlegrounds
Esports World Cup 2026: Here sono le PUBG: Battlegrounds squadre e gruppi
In totale, 24 organizzazioni saranno presenti e si contenderanno una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari.
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Anche se non inizierà prima di un paio di settimane, presto la Coppa del Mondo di Esports ospiterà il suo evento PUBG: Battlegrounds, un grande torneo in cui ci aspettiamo 24 squadre presenti e in competizione per una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari. L'evento sarà suddiviso in due fasi, una Fase a Gironi e una Finale, con la Fase a Gironi che suddividerà le 24 squadre in tre gruppi per determinare le 16 organizzazioni che accederanno alle Finali e le otto eliminate dalla gara al primo ostacolo.
Tenendo conto di ciò, ora conosciamo la classifica per i rispettivi gruppi, con questa azione prevista tra luglio 21023, con la finale tra il 24 e il 26 luglio.
EWC PUBG: Battlegrounds gruppi:
Gruppo A:
- Virtus.pro
- AG. AL International
- SOOPers
- Strada di Petrichor
- Tyloo
- Team Vitality
- Pieno senso
- Esperto di ombra
Gruppo B:
- Prodotto in Thailandia
- Quattro Uomini Arrabbiati
- Menti Contorte
- Geekay Esports
- Team Nemesis
- Team Liquid
- GAM Esports
- R8 Esports
Gruppo C:
- 17 Gaming
- Natus Vincere
- T1
- Gen.G Esports
- JD Gaming
- Team Falcons
- I Feroci
- Sharper Esports