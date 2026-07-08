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PUBG: Battlegrounds

Esports World Cup 2026: Here sono le PUBG: Battlegrounds squadre e gruppi

In totale, 24 organizzazioni saranno presenti e si contenderanno una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari.

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Anche se non inizierà prima di un paio di settimane, presto la Coppa del Mondo di Esports ospiterà il suo evento PUBG: Battlegrounds, un grande torneo in cui ci aspettiamo 24 squadre presenti e in competizione per una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari. L'evento sarà suddiviso in due fasi, una Fase a Gironi e una Finale, con la Fase a Gironi che suddividerà le 24 squadre in tre gruppi per determinare le 16 organizzazioni che accederanno alle Finali e le otto eliminate dalla gara al primo ostacolo.

Tenendo conto di ciò, ora conosciamo la classifica per i rispettivi gruppi, con questa azione prevista tra luglio 21023, con la finale tra il 24 e il 26 luglio.

EWC PUBG: Battlegrounds gruppi:

Gruppo A:


  • Virtus.pro

  • AG. AL International

  • SOOPers

  • Strada di Petrichor

  • Tyloo

  • Team Vitality

  • Pieno senso

  • Esperto di ombra

Gruppo B:


  • Prodotto in Thailandia

  • Quattro Uomini Arrabbiati

  • Menti Contorte

  • Geekay Esports

  • Team Nemesis

  • Team Liquid

  • GAM Esports

  • R8 Esports

Gruppo C:


  • 17 Gaming

  • Natus Vincere

  • T1

  • Gen.G Esports

  • JD Gaming

  • Team Falcons

  • I Feroci

  • Sharper Esports

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