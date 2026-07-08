Esports World Cup 2026: Here sono le PUBG: Battlegrounds squadre e gruppi In totale, 24 organizzazioni saranno presenti e si contenderanno una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari.

PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS (Xbox One) From 4.72 EUR at 17 stores See price Advertisement in partnership with PriceRunner HQ Anche se non inizierà prima di un paio di settimane, presto la Coppa del Mondo di Esports ospiterà il suo evento PUBG: Battlegrounds, un grande torneo in cui ci aspettiamo 24 squadre presenti e in competizione per una fetta di un montepremi di 2 milioni di dollari. L'evento sarà suddiviso in due fasi, una Fase a Gironi e una Finale, con la Fase a Gironi che suddividerà le 24 squadre in tre gruppi per determinare le 16 organizzazioni che accederanno alle Finali e le otto eliminate dalla gara al primo ostacolo. Tenendo conto di ciò, ora conosciamo la classifica per i rispettivi gruppi, con questa azione prevista tra luglio 21023, con la finale tra il 24 e il 26 luglio. EWC PUBG: Battlegrounds gruppi: Gruppo A:

Virtus.pro



AG. AL International



SOOPers



Strada di Petrichor



Tyloo



Team Vitality



Pieno senso



Esperto di ombra

Gruppo B:

Prodotto in Thailandia



Quattro Uomini Arrabbiati



Menti Contorte



Geekay Esports



Team Nemesis



Team Liquid



GAM Esports



R8 Esports

Gruppo C:

17 Gaming



Natus Vincere



T1



Gen.G Esports



JD Gaming



Team Falcons



I Feroci



Sharper Esports

